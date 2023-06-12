شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل..في السعودية...القبض على 3 مقيمين بالعاصمة المقدسة لترويجهم حملات حج وهمية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - �لقبض على 3 مقيمين بالعاصمة المقدسة لترويجهم حملات حج وهمية قبضت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة على 3 مقيمين من الجنسية المصرية لترويجهم لحملات حج وهمية في مواقع التواصل الاجتماعي.وتم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة..

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل..في السعودية...القبض على 3 مقيمين بالعاصمة المقدسة لترويجهم حملات حج وهمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على احداث نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.