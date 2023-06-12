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عدن - ياسمين التهامي - تبناها رضيعة فغيرت حياته.. المسن السعودي يكشف تفاصيل مقطع حضن ابنته المتخرجة

في مشهد إنساني عاطفي، نال سلطان القحطاني إعجاب كل رواد السوشيال ميديا، ليخرج بعدها بتصريحات يشرح فيها تفاصيل قصته المؤثرة مع الفتاة اليتيمة “سميرة”، وكيف أدخلت عليه هذه البنت السعادة في حياته منذ أن أول زيارة لعتبة منزله على حد وصفه وتعبيره.

في تسجيل فيديو مؤثر، تحدث القحطاني عن مرحلة في حياته، تحديداً عندما كان يتولى منصب مدير الأقسام الداخلية والتمريض في مستشفى سراة عبيدة. حيث كانت مهمته في تلك الفترة تضمين الرعاية الصحية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، بمن فيهم ابنته الحالية سميرة.



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وعلى مر الأيام، بدأ سلطان القحطاني يلاحظ أن سميرة تواجدت في المستشفى لمدة تجاوزت التسعة أشهر، ولم تكن لدى أي شخص الرغبة في رعايتها أو تبنيها قائلاً “لقد شعرت بأنها منكسرة نفسيا وعاطفياً وداخلياً، لهذا السبب كنت أرغب في تبنيها، سألت زوجتي وأبنائي ولم يكن لديهم أي مانع، بل تلقوا رغبتي بحبور من الفرح وساندوني في ذلك”.

أكد القحطاني أن سميرة قد نشأت وترعرعت مثلها مثل أبنائه، مشيراً إلى أن سميرة أكملت تعليمها في جميع مراحله حتى حصلت على درجته الجامعية.

وفي تأكيد على الفرح والسعادة التي جلبتها سميرة إلى حياتهم، أضاف القحطاني قائلاً: “السنوات التي عاشتها سميرة بيننا أدخلت فيها الطمأنينة والراحة إلى قلوبنا ومنزلنا”.

وقد وصفها بالنور المرسل من الله عز وجل لحياته.