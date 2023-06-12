محافظ شبوة يدعم تمرد مدير فرع الجوازات المُقال ويوقف العمل في المصلحة

أوقف محافظ شبوة عوض ابن الوزير العمل في فرع مصلحة الهجرة والجوازات، دعماً لمدير الفرع المتمرد على قرار وزير الداخلية القاضي بإزاحته.



وقالت مصادر مطلعة لـ "يمن شباب نت"، إن وزير الداخلية أصدر قرارا قضى بإزاحة العقيد محمد بن معروف من إدارة فرع مصلحة الهجرة والجوازات في شبوة وهو ما رفضه الأخير مستقويا بدعم المحافظ ابن الوزير له.



وأضافت أن المحافظ ابن الوزير رفض التعامل مع لجنة التسليم والاستلام المشكلة من وزارة الداخلية ومصلحة الهجرة والجوازات رافضا بذلك القرار.



وأشارت إلى أن قرار تعيين مدير جديد لفرع الجوازات جاء بناءا على ترشيح مدير أمن المحافظة العميد فؤاد النسي.



وعزت المصادر رفض المحافظ ابن الوزير للقرار إلى علاقة المصلحة التي تربطه ببن معروف، حيث يُتهم المحافظ بتلقيه نسبة من حجم الفساد المالي الحاصل في الفرع.



ومن شأن إيقاف العمل في الفرع أن يعطل مصالح مئات المواطنين من أبناء المحافظة وكذا القادمين من المحافظات الأخرى لغرض الحصول على وثيقة السفر.

