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عدن - ياسمين التهامي - معلومات جديدة مسربة عن السعودية رجوة وعلاقتها بالامير محمد بن سلمان ولماذا لم يحضر حفل الزفاف

‘بعد مرور ساعات على زواجها من ولي العهد الأردني.. نشرت وكالة “CNN بالعربية”، معلومات جديدة عن العروس السعودية “رجوة” وعلاقتها بالأمير محمد بن سلمان ولماذا لم يحضر حفل الزفاف رغم أنه سبق وأن تم الإعلان بأنه سيحضر مراسيم حفل عقد القران بحسب ما نقله مصدران مطلعان على ترتيب الحفل الذي اقيم مساء أمس الخميس في قصر زهران بالعاصمة الأردنية عَمان.

قالت وكالة CNN أن عائلة العروس “رجوة” ترتبط بولي عهد المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان، من خلال والدتها التي تنحدر من عائلة السديري البارزة في المملكة، إذ أن العاهل السعودي، الملك سلمان هو أحد “السديريين السبعة”، وهم الإخوة الأشقاء السبعة من أبناء الملك عبدالعزيز وحصة بنت أحمد السدير، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية سعودية.وعقب عقد القران، صدرت إرادة ملكية أردنية بمنحها لقب “صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين المعظمة”

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.وكان مصدران مطلعان على ترتيبات عقد القران قد قالا إن ولي العهد السعودي، سيكون حاضرا في العاصمة الأردنية، عمّان، كما وتوقع البعض أن يكون الأمير محمد بن سلمان أحد الشهود بعقد القران.وبحسب CNN بالعربية، فقد تواصلت مع السلطات السعودية للحصول على تعليق حول سبب غياب ولي العهد السعودي عن حفل الزفاف لكنها لم تتلقى أي رد على ذلك.

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