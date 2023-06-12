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عدن - ياسمين التهامي - المرور السعودي يوضح عقوبة تظليل السيارات بالسعودية لعام 1444

المرور السعودي دائمًا ما يحرص على توضيح الأمور التي قد تُعرض فاعلها للغرامة؛ لذا نوه من جديد عن عقوبة تظليل السيارات بالسعودية، والتي تم تحديدها بالتزامن مع وضع مجموعة من الاشتراطات الواجب توافرها، وذلك في حالة الرغبة بإجراء تظليل جزئي لزجاج السيارة، بما أنها لا تعد مخالفة.

الأجزاء المسموح بتظليلها في السيارة

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قبل التعرف على عقوبة تظليل السيارات بالسعودية، يجب معرفة الأجزاء المسموح للمواطنين بتظليلها في سياراتهم، وفقًا لما تم توضيحه من جانب المرور السعودي، حيث:-

يمكن للمواطنين تظليل الزجاج الجانبي للسيارة.

السماح بتظليل زجاج المقعد الخلفي للسيارة فقط، دون الزجاج الأمامي.

وفي حال تم تظليل أماكن أخرى غير المشار إليها، سوف يتم التعرض لعقوبة من جانب المرور السعودي، تبدأ من 500 ريال سعودي، وتصل في بعض الحالات إلى 900 ريال سعودي، حيث إنه سوف يتم تحديد قيمة الغرامة المالية وفقًا لدرجة التظليل، وعدد النوافذ المظللة.

شروط تظليل السيارة بالمملكة

وللحصول على إذن من المرور السعودي بالتعتيم؛ لتجنب التعرض للعقوبة المشار إليها سابقًا، لا بد من توافر مجموعة من الشروط، والتي من أبرزها ما يلي:-