شكرا لقرائتكم خبر عن الحزن يغيم على قلوب بنات السعودية قرار ملكي يمنع زواجهم من هذا الجنسية التى يعشقونها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الحزن يغيم على قلوب بنات السعودية قرار ملكي يمنع زواجهم من هذا الجنسية التى يعشقونها

كلنا نعلم أن االارتباط الـذي يجمع المرأة السعودية بمواطن أجنبي صعـب المنال في السابق، إلا أنه مـع تطورات الحياة وتغييـر ألأنظمة و القوانين، فان هذا الزواج اصبـح ممكنا. وهنـاك أسباب تقـف وراء هذا ألمرة، اهمها: الخوف مما يسمى ”العنوسة“ وفي أحيان أخرى يكون الأمر بسبب رغبة المرأة نفسها في الزواج من رجل أجنبي؛ إذا رأت فيه الزوج المناسب لهفي هـذا الموضـوع سوف نعرض لكم شروط زواج المرأة السعودية من رجل أجنبي.شروط زواج السعودية من أجنبي خارج المملكة:كما نعلم ،تشجع حكومة المملكة العربية السعودية الزواج بين السعوديين والأجانب. تشترط الحكومة أن تتزوج برجل خليجي أو أجنبي خارج المملكة. سيوضح لك هذا المقال شروط الزواج من أجنبي في المملكة العربية السعودية ،وكذلك الأوراق المطلوبة للزواج خارج المملكة العربية السعودية. كل ما عليك فعله هو قراءة هذه المقالة حتى النهاية.

يجب أن تفي المرأة السعودية بمتطلبات معينة قبل أن يصبح زواجها من أجنبي قانونيًا. هذه المتطلبات هي:

بقية التفاصيل في الاسفل

اقراء ايضاً :

من الضروري أن يكون عمرك من 25 إلى 50 عامًا عندما يتعين عليك التقدم للحصول على زوج من أجنبي. ألا يتعدى فرق السن بين الطرفين ۱۵ عام، يقوم ولي أمر مقدم الطلب بتقديم طلب إلى والي المنطقة التي ينتمي إليها. أن لا يكون طالب الزواج مخطوبة من سعودية أخرى.هذه هي شروط زواج المرأة السعودية من أجنبي بشكل عام. في حالة زواج سعودية من أجنبي خارج المملكة ،وضعت الحكومة السعودية بعض الشروط منها:منها:أن لا يقل عمر المتق