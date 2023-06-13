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عدن - ياسمين التهامي - لهذا السبب!! ..السعودية ترحل كل الافراد الزائرين داخل المملكة وتلغي تأشيرة الزيارة العائلية!!
ردت الجوازات السعودية على احد الاسئلة بشأن ضبوابط تاشيرة الزيارة المتعددة حيث أوضحت المديرية العامة للجوازات، على استفسار حول مدى إمكانية تمديد تأشيرة الزيارة العائلية المُتعددة عبر منصة “أبشر” دون الاضطرار إلى الخروج والعودة من المنافذ المختلفة.
وأكدت المديرية، عبر حسابها بـ”تويتر”، أن التعليمات تشترط الالتزام بضوابط التأشيرة والمغادرة قبل انتهاء صلاحية التأشيرة، والا فانها ستلغي تأشيرة الزيارة وترحل العائلة فوراً.
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