شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فتح باب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وفقاً لرؤية 2030 التي تنفذها المملكة العربية السعودية، صدرت التوجيهات السامية بمنح الجنسية السعودية للمولودين في المملكة، خلال فترة زمنية معينة وضحها المرسوم الملكي بالتفصيل وفي هذا المقال سوف نعيد نشرها بالتفصيل أيضاً، بالإضافة إلى التعديلات الجديدة التي أضيفت على قانون منح الجنسية السعوديةنص المرسوم الملكي على أن هناك فئات معينة يمكنهم الحصول على الجنسية السعودية، إذا توفرت فيهم الشروط المطلوبة، وهم كالتالي: 1- من كانت تابعيته عثمانية عام 1332 هجرية الموافق 1914م من سكان أراضي المملكة العربية السعودية الأصليين.

– الرعايا العثمانيون المولودون في أراضي المملكة العربية السعودية والمقيمون فيها عام 1332_1914م الذين حافظوا على إقامتهم في تلك الأراضي إلى 1345/3/22 ولم يكتسبوا جنسية أجنبية قبل هذا التاريخ. 3ـ – من كان من غير الرعايا العثمانيين مقيما في أراضي المملكة العربية السعودية عام 1332هـ 1914م وحافظ على إقامته فيها إلى 1345/3/22 ولم يكتسب جنسية أجنبية قبل هذا التاريخ. كما أوضح هذا المرسوم تعديل جديداً على منح هذا الجنسية المشرعه في بداية هذا العام 2023 ، لمن تتحقق فيهم هذه الشروط وينص المرسوم على ” تعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية عبر “إحلال عبارة بأمر من رئيس مجلس الوزراء” الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بناءً على اقتراح وزير الداخلية، محل عبارة “بقرار من وزير الداخلية”.هذا وكانت المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية كانت تنص قبل التعديل على أنه يجوز منح الجنسية السعودية بقرار من وزير الداخلية، لمن ولد داخل المملكة من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط المطلوبة الشروط الجديدة للحصول على الجنسية السعودية أعلنت زارة الداخلية السعودية في قسم التجنيس على موقعها الإلكتروني الرسمي قانون التجنيس في السعودية وقد نص نظام وقانون التجنيس الجديد في المملكة على بدا استقبال وقيد الطلبات التي يتم توجيهها لوزير الداخلية للحصول على الجنسية وفقًا لما جاء في المادة التاسعة من النظام، على أن يتم بحث الطلبات المقدمة بشكل مبدئي من قبل لجنة مختصة، وهناك عدد من الشروط للحصول على الجنسية السعودية، وهي كالتالي:ضرورة أن يكون المتقدم دخل للأراضي السعودية بطريقة مشروعة– يحمل جواز سفر ساري، يستطيع من خلاله الرجوع لبلاده مرة أخرى به. – ضرورة أن يكون قد مضى على اقامته مدة لا تقل عن 10 سنوات متتالية من خلال رخصة الإقامة النظامية التي يحملها بما يتماشى مع أحكام النظام الخ: بعد ذلك قم بتقديم كل الأوراق الرسمية التي تعزز طلبك ومطلوبة كلها من قبّل الوزارة حتى يتم قبول الطلب.

• تاريخ طلب الجنسية واكتب رقم التسجيل وضع معها كل الوثائق الرسمية واملأ كل البيانات المطلوبة.

• سيتم النظر في الطلب والرد عليك بعد ذلك في حالة أنه تم قبوله وفي حالة الرفض أيضًا سيتم إعلامك سبب الرفض السعودية تفتح باب التجنيس للوافدين إمتثالاً بأمريكا بشروط ميسرة وبسيطة.. قد تكون من اصحاب النصيب!.