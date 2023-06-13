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عدن - ياسمين التهامي - 7 أوامر ملكية تاريخية ستغير أوضاع المغتربين في السعوديةوتجعل عيد الأضحى عندهم عيدين

في إطار حرصها على الإهتمام بالعمالة الوافدة من الاجانب وحفظ حقوقهم وتوفير البيئة المناسبة لهم وتحسين شؤونهم، أصدرت المملكة العربية السعودية، عدد من القرارات الرامية لتحسين وتسهيل أوضاع المقيمين، وحمايتهم من أي استغلال أو جشع أو ما شابه ذلك من أعمال تجرمها الحكومة السعودية، وفي هذا المقال سوف نتعرف على أبرز 7 أوامر ملكية تاريخيّة صدرت بتوجيهات من الملك سلمان بشأن تنظيم أوضاع الوافدين الأجانب وحماية حقوقهم.في السطور التالية سوف نذكر لكم أبرز 7 أوامر ملكية صدرت مؤخراً، كما سنتعرف على تأثيرها على المغتربين، وهي كالتالي:

1. منع احتفاظ صاحب العمل بالمستندات بموجب هذا القرار، تم منع أصحاب العمل من الاحتفاظ بالمستندات الخاصة بأماكن إقامة العمال الأجانب.

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وبالتالي، لن يُسمح لأصحاب العمل بالاحتفاظ بالوثائق التأمينية للموظفين، مما يضمن حقوق المقيمين ويحميهم من أي انتهاكات.

2. تحمل المملكة التكاليف بموجب هذا القرار، قامت المملكة العربية السعودية بتحمل كافة التكاليف المستحقة على العمال الأجانب، شريطة أن يكونوا مستمرين في العمل حتى أكتوبر 2022.

وبالنسبة للمؤسسات الصناعية المرخصة لمدة خمس سنوات على الأقل، ستتحمل المملكة التكاليف الخاصة بها حتى عام 2024. هذا القرار يهدف إلى تخفيف العبء المالي عن العمالة الأجنبية وتوفير بيئة عمل أكثر استقرارًا