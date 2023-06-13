شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بشرى سارة لهذه الفئة من المواطنين في السعودية.. صرف 3000 ريال فوراً عند قيامكم بهذه الخطوة!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل : بشرى سارة لهذه الفئة من المواطنين في السعودية.. صرف 3000 ريال فوراً عند قيامكم بهذه الخطوة!!

بشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية المواطنين، بصرف 3000 ريال سعودي عند التسجيل في برنامج هدف، حيث تواصل الحكومة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتقديم الدعم من خلال البرامج المختلفة ومنها برنامج هدف، حيث يقدم دعم شهري للمواطنينن وذلك وفق عدد من الشروط والضوابط التى سنوضحها لكم في تقرير اليوم.

صرف 3000 ريال سعودي لهذه الفئة

بقية التفاصيل في الاسفل

اقراء ايضاً :

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، عبر موقعه الرسمي على تويتر عن توفير دعم مالي جديد يتم صرفه لأصحاب المهن الحرة، وخاصة في القطاع الخاص “بتوصيل الطلبات”، يصل إلى مبلغ قدره ثلاثة آلاف ريال سعودي شهرياً، يتم صرفها فوراً عند التسجيل، وكان ذلك بناءًا على التعاقد ما بين صندوق تنمية الموارد البشرية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إضافة إلى شركة عمل المستقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الدعم مخصص لكافة المواطنين والمواطنات اللذين يعملون في مجال توصيل الطلبات من خلال التطبيقات المختلفة، وفق عدد من الشروط والضوابط، كما يتم منح الراتب شهرياً لمدة تصل إلى 24 شهراً من تاريخ إطلاق المبادرة رسمياً.

الحصول على دعم هدف بقيمة 3000 ريال سعودي

وضع صندوق تنمية الموارد البشرية عدد من الشروط الواجب توافرها، حتى يتم الاستفادة من برنامج هدف، والتي يتم تلخيصها فيما يلي:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي/ة الجنسية.

كما يشترط إصدار وثيقة عمل حر سارية المفعول من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كما يشترط ألا يكون الفرد مسجلاً في عمل سواء أكان حكومي أو خاص.

كذلك ألا يقل تمر المتقدم عن 18 عامًا ، ولا يتجاوز عمره 60 عامًا.

آلية التسجيل في دعم هدف

يتم التسجيل في الدعم من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية:

أولاً يتم الدخول على بوابة العمل الحر.

ومن تبويب برامجنا قم بالنقر على توصيل الطلبات.

ومن ثم قم بانشاء حساب جديد على المنصة.

قم باستخراج وثيقة عمل حر تحت نشاط ” توصيل الطلبات”.

وبعدها يقوم بإكمال باقي الخطوات عبر بوابة طاقات