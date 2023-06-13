شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن المغتربين ..مهن في السعودية سيتم حذفها نهائياً وهذا مصير العاملين فيها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يهدد الذكاء الصناعي العاملين بالعديد من الوظائف والتي يمكنه القيام بها بكفاءة عالية في العديد من المجالات، من الصناعة إلى الطب، في المستقبل البعيد.وهناك عددًا من الوظائف المتوفرة حاليًّا في السعودية ودول العالم يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحلّ محلّها خلال سنوات قليلة جدًّا.

وتشمل قائمة أسرع 5 وظائف سيفقدها مجتمع العمل في العالم عامة وفي السعودية خاصة في وقت قصير

موظفي خدمة العملاء.

٢ – محلّلي البيانات.

٣- مبرمجي الكمبيوتر.

٤- محلّلي أبحاث التسويق.

٥- مصممي الجرافيك..