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عدن - ياسمين التهامي - الأمن السعودي يوقف سيارة لمقيمين في جدة.. وعند التفتيش كانت الصدمة للجميع ؟

تمكنت دوريات الأمن بشركة جدة من ضبط شخصين من الجنسية الباكستانية، عثر بحوزتهما على 97 قطعة يشتبها أنها من نبات الحشيش المخدر، وذلك بإحدى النقاط الأمنية. إحالتهما إلى جهة الإختصاص وأفاد حساب “الأمن العام” الرسمي عبر “تويتر” بأته جرى إيقاف الشخصين، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص. بقية التفاصيل في الاسفل اقراء ايضاً : بعد الاشتباه في إحدى المركبات تم إيقافها ووجد بداخلها مواطن بصحبته آخر، وقد عثر بحوزتهما على كمية من مادة الميثافيتامين المخدر “الشبو”، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقهما. أقراص خاضعة لتنظيم التداول وأثناء مباشرة دوريات الأمن بمحافظة جدة لمهامها الميدانية، تم ضبط شخص، عثر بحوزته على أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وكذلك مبلغ مالي مجهول المصدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه.

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