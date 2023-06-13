شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تغيير ملحوظ في عادات جورجينا رودريغيز هل اسلمت فعلاً : شاهد كيف ضهرت محجبه بعد مغادرتها السعودية ! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - منذ انضمام لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي، نالت صديقته العارضة الإسبانية جورجينا رودريغيز قدراً مماثلاً من الضجة التي أحدثها انتقاله للعيش في السعودية.

أكدت العديد من تقارير وسائل الإعلام العالمية آنذاك أن جورجينا غير سعيدة بهذا القرار من كريستيانو رونالدو، زاعمين أن طبيعة وتقاليد الحياة في السعودية لا تناسبها بحكم اختلاف الثقافات والعادات عن المجتمع الذي نشأت فيه.

جورجينا تتأقلم على الحياة في السعودية

بعد عدة أشهر من وصولها إلى أراضي المملكة العربية السعودية برفقة رونالدو وأبنائه، شهدت حياة جورجينا تغيُراً ملحوظاً، ظهر بشكل واضح في عاداتها مع مرور الوقت، فضلاً عن تأثُرها اللافت بالثقافة العربية والسعودية.

بدأ تأقلُم جورجينا مع الحياة في السعودية تدريجياً بدءاً من رؤيتها في مواقع التسوق، وصولاً إلى الإشارة إلى الأماكن التي تزورها في السعودية على السوشيال ميديا، والتي استنتج البعض أنها أحبت المملكة من أول زيارة لها.

تأثير الحياة في السعودية على جورجينا

المثير في الأمر هو التباهي باللغة العربية التي تحاول تعليمها للأطفال، حيث نشرت جورجينا فيديو طريف لأبناء رونالدو وهم يتحدثون باللغة العربية، حتى إن المتابعين لاحظوا أن الأطفال أتقنوا اللغة بسرعة.

جورجينا نفسها كتبت تعليقاً باللغة العربية في منشور لها على السوشيال ميديا، أثناء الإعلان عن تعاونها مع إحدى العلامات التجارية في المملكة، مُعربةً عن سعادتها بهذا التعاون في دولة عربية، كما انتشرت لها فيديوهات وهي تحاول تعلم الرقص الشرقي.

فيما يتعلق بالملابس، من المعروف أن جورجينا تتميز بستايل إطلالاتها الجريء، وعلى الرغم من أنها لا تزال تعتمد مثل تلك الملابس في بعض إطلالاتها على السوشيال ميديا، لكن لاحظ الجميع احترامها لعادات السعودية.

ففي حفل تقديم رونالدو إلى جماهير نادي النصر السعودي، ارتدت جينز فوقه عباءة، كما خضعت لجلسات تصوير بستايل العباءات، فضلاً عن اعتمادها غطاءً على الرأس في إطلالتها في حفل توزيع جوائز صُنّاع الترفيه Joy Awards.

حديث جورجينا عن الحياة في السعودية

في لقاء لها مع قناة تلفزيونية برتغالية، كشفت جورجينا عن انطباعها عن السعودية بعد الإقامة فيها، قائلةً: “اعترف أنني استبقت الحكم على السعودية من النميمة والشائعات، لكنها بلد آمن جدا، ويعتنون جيداً بالنساء والأطفال”.

جورجينا تتحدث عن الحياة في السعودية

يٌشار إلى أن جورجينا رودريغيز خرجت عن صمتها تجاه الأنباء التي ترددت خلال الفترة الماضية عن وجود خلافات بينها وبين رونالدو ربما تؤدي إلى الانفصال في النهاية، مؤكدةً في تصريحات إعلامية أن تلك الشائعات غير صحيحة نهائياً.