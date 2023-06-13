شاهد بعد أن خلع ملابسه ودخل غرفة النوم.. "عروسه سعودية" شاهدت هذا الشيء المرعب في جسد العريس فهربت في ليلة الدخلة وطلبت الطلاق على الفور ؟

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - بعد أن خلع ملابسه ودخل غرفة النوم.. عروسه سعودية شاهدت هذا الشيء المرعب في جسد العريس فهربت في ليلة الدخلة وطلبت الطلاق على الفور كشف المستشار القانوني بالمملكة العربية السعودية “أحمد عجب”، عن أغرب قضية طلاق واجهته خلال مسيرة عمله، حيث قامت عروسة سعودية بطلب الطلاق من عريسها بالرغم من أنها لم يمر على دخلتها وزفافها إلا 24 ساعة فقط، والسبب في طلبها الطلاق هو اكتشافها أن العريس “أقرع” أصلع الرأس. وقال عجب أن العريس تعجب من طلب زوجته الطلاق عقب زفافهما بساعات، وتسائل هل هناك ما يعيب الرجل، وهل الصلع عيب يؤدي إلى طلب الزوجة للطلاق بعد يوم من الزواج، وأصبح الزوج في حيرة من أمره، وبعد أن تحقق حلمه بالفتاه التي يريدها وظن أن حياته قد استقرت، إذ به يفاجأ بأن حياته قد انقلبت رأساً على عقب..

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