صنعاء.. تظاهرة جديدة واعتصام مفتوح ضد طغيان مليشيا الحوثي الإرهابية

المنامة - ياسر ابراهيم - نظم مئات المواطنين في صنعاء، اليوم الثلاثاء، تظاهرة جديدة ضد طغيان مليشيات الحوثي الذي تفرضه الجماعة المدعومة من إيران تجاه شركات القطاع الخاص.



واحتشد المئات من موظفي شركة سيستمز برودجي وشركة كونكت ميديسن أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة، بعد يومين من تنظيمهم تظاهرة كبيرة أمام مبنى الشركة.



وقال بيان صادر عن موظفي الشركة وأسرة مديرها عدنان الحرازي أمس الأول الأحد إن التظاهرات جاءت ردا على الطغيان والظلم والتعنت الحوثي بحق الشركتين ومديرهما العام المخطوف منذ أكثر من خمسة أشهر دون أي تهمة أو تحقيق معه.



وقالت مصادر مقربة من الأسرة لـ"يمن شباب نت"، إن الموظفين والمستفيدين من الشركة عازمون على مقاومة الإجراءات الحوثية الشنيعة بحقهم وفق القانون بطرق سلمية حتى انتزاع الشركة وفتحها مجددا وإطلاق سراح الحرازي.



بالتزامن مع تظاهرة الموظفين، نظم العشرات من الموظفين وقبائل آنس اعتصاما مفتوحا هو الأول من نوعه في السبعين منذ أمس الاثنين.



وكان أنصار الحرازي من قبائل آنس قد نظموا الاعتصام الأسبوع الماضي، لكنهم رفعوه بعد أن تدخل القيادي الحوثي المدعو ضيف الله رسام رئيس ما يسمى مجلس التلاحم القبلي الحوثي وطرح وعودا قبلية بحلها لكنه نكث بها وأعاد المحتجون الاعتصام مجددا.



وتشير وثائق حصل عليها "يمن شباب نت" ومصادر مقربة من الشركة إلى أن مليشيا الحوثي تحاول السيطرة على الشركة لصالح قيادات معينة منها، ريثما يتم إنشاء شركة بديلة.

