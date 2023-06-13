صنعاء.. مليشيات الحوثي تستولي على شركة تجارية وتمنع ملاكها من العمل بالتجارة للأبد

المنامة - ياسر ابراهيم - قضت محكمة تابعة لمليشيات الحوثي الإرهابية، اليوم الثلاثاء، بالسيطرة على شركة تجارية تعمل في مجال الأغذية بعد أشهر من حملة دعائية تحريضية ضخمة ضدها.



وقالت محكمة غرب الأمانة، إنها قررت مصادرة آلات ومعدات شركة قاطن للتجارة والصناعة في أمانة العاصمة وتحويلها لهيئة حوثية مستحدثة (هيئة السرطان).



ونص القرار الحوثي أيضا على منع فؤاد طه قاطن، وطه أحمد قاطن، وعبد الله أحمد السعدي، وعلي أحمد قاطن، ومحمد طه قاطن، من ممارسة التجارة إلى الأبد.



كما قضى القرار الحوثي بسجنهم لفترات تتراوح بين سبع سنوات وسنتين، بحجة إدانتهم بإنتاج وبيع سلع ملوثة وغير مطابقة للمواصفات.



ويأتي القرار الحوثي هذا ضمن حملة واسعة تشنها المليشيا المدعومة من إيران ضد القطاع الخاص في صنعاء وغيرها من المناطق الخاضعة لسيطرتها، وخاصة شركات القطاع الغذائي.



وكانت عصابة الحوثي الإرهابية قد اقتحمت الغرفة التجارية الصناعية بصنعاء وفرضت إدارة لها من قيادات الجماعة بالقوة، وذلك في إطار مخطط يهدف للاستيلاء على القطاع التجاري في شمال اليمن بشكل عام.

