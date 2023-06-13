لم تتمكنا من تفريغ حمولتهما.. سفينتا شحن عالقتان في موانئ الحديدة منذ مطلع أبريل الماضي

المنامة - ياسر ابراهيم - أظهرت وثائق خاصة بحركة موانئ الحديدة (غرب اليمن) أن سفينتي شحن عالقتان في الموانئ الخاضعة لمليشيات الحوثي الإرهابية، ولم تتمكنا من تفريغ حمولتهما والمغادرة منذ بداية أبريل الماضي.



وبحسب وثائق الحركة اليومية للسفن التي حصل عليها "يمن شباب نت"، فأن السفينة NEW RAOUF وتحمل على متنها مادة الإسمنت المستورد وصلت إلى موانئ الحديدة في السابع من أبريل الماضي لم تتمكن من تفريغ الشحنة رغم مرور شهرين ونصف على وصولها.



وتفيد الوثائق أن السفينة انتظرت طويلا في غاطس الانتظار، ثم وصلت إلى المرسى دون أن تفرغ حمولتها، وظهرت مرة أخرى في مرسى السفن المغادرة دون أن تبدأ العمل.



ولم تعد تظهر اسم السفينة في موانئ الحديدة. والسفينة تحمل 6700 طن من الإسمنت، وتتبع شركة التوكيلات الدولية المتحدة للخدمات.



بينما تظهر البيانات أن السفينة KARAM 14 وصلت إلى موانئ الحديدة وعلى متنها أسمنت وخش ومكينة قص تابعة لشركة الشرق الأوسط للملاحة في الثاني من أبريل الماضي وتمكنت عدة مرات من الوصول إلى مرسى الانتظار دون تفريغ حمولتها.



كما أظهرت بيانات الحركة أن هذه السفينة وصلت للمرة الأخيرة لمرسى التفريغ في العاشر من يونيو الجاري، ثم اختفت من قوائم الحركة في الأيام الماضية.



ولم تعلق الشركتان المشغلتان للسفن عن أسباب تأخير تفريغ الحمولات حتى اليوم .



لكن بيانا للاتحاد العام للغرف التجارية في صنعاء قال نهاية مايو الماضي إن مليشيا الحوثي تخوض حربا لتصفية القطاع الخاص والاقتصاد الوطني عبر وزارة الصناعة والتجارة والمنافذ الجمركية تشمل تأخير إدخال البضائع لفترات طويلة تكبد التجار خسائر فادحة.

