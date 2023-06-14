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عدن - ياسمين التهامي - عاجل:السعودية تعلن عن الموعد المؤكد لأول أيام عيد الأضحى المبارك..وهذا ماجاء في الإعلان

حدد مركز السعودي ، موعد وقفة عرفة وعيد الأضحى لعام 2023، قائلًا إن الأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك، في غالبية دول العالم الإسلامي.

وقال في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الأحد، إن معظم دول العالم الإسلامي، ستتحرى هلال شهر ذي الحجة يوم الأحد 18 يونيو 2023 م، الموافق 29 ذو القعدة 1444 هـ.

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وأضاف: «في ذلك اليوم فإن رؤية الهلال ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب من وسط وغرب العالم الإسلامي، وعليه من المتوقع أن يكون يوم الإثنين 19 يونيو أول أيام شهر ذي الحجة في العديد من الدول، وأن يكون يوم الثلاثاء 27 يونيو وقفة عرفة، والأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك».

وذكر أن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس، بالنسبة لوضع الهلال يوم الأحد 18 يونيو في بعض المدن العربية والإسلامية، كما يلي:

– في جاكرتا يغيب القمر بعد 07 دقائق من غروب الشمس، وعمره 6.5 ساعة.

– في أبو ظبي يغيب القمر بعد 29 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 12.4 ساعة، والرؤية في جاكرتا وأبوظبي غير ممكنة حتى باستخدام التلسكوب.

– في الرياض يغيب القمر بعد 31 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 13 ساعة.

– في عمّان والقدس يغيب القمر بعد 37 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 13.8 ساعة.

– في القاهرة يغيب القمر بعد 36 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة.

– في الرباط يغيب القمر بعد 44 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 16.2 ساعة.

ولفت إلى أن الرؤية في كل من الرياض وعمّان والقدس والقاهرة والرباط ممكنة باستخدام التلسكوب فقط، مع كونها صعبة في الشرق والوسط، وتحتاج سماء صافية جدا لتمكن الرؤية.