حوثنة مؤسسات الدولة.. الحوثيون يُقيلون قيادياً مؤتمرياً من منصب حكومي في إب ويُعيّنون أحد قياداتهم بديلاً عنه

أقالت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، قيادي مؤتمري من منصب حكومي في محافظة إب الخاضعة لسيطرتها، وعيّنت أحد قياداتها بديلاً عنه، في ظل مساعي المليشيا سيطرتها الكاملة على مؤسسات الدولة.



وقالت مصادر مطلعة، إن مليشيا الحوثي أقالت القيادي في حزب المؤتمر في محافظة إب، محمد أحمد أحمد السياغي، من منصب مدير عام مكتب الصناعة والتجارة في المحافظة.



وأوضحت المصادر أن المليشيا قامت بتعيين القيادي الحوثي الهاشمي (حسين يحيى شريف) بديلاً عنه، وذلك في إطار مشروع حوثنة مؤسسات الدولة وتمكين الأسر الهاشمية الجاري على قدم وساق منذ بدء الانقلاب.



وفي حين سربت مصادر مقربة من السياغي، على مواقع التواصل أنه قدم استقالته من منصبه، غير أن المصادر التي تحدثت لـ "يمن شباب نت" أكدت إقالته مشيرة إلى أن الحديث عن الاستقالة جاء بعد إعلان تعيين "الشريف" في مكانه.



وتزامنت الإقالة للسياغي مع استمرار اختطاف المليشيا لنجل شقيقه الناشط "علي السياغي" منذ نحو ثلاثة أشهر، على ذمة مشاركته في تشييع "المكحل".

