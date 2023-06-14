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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: السعودية تقوم بإنهاء إقامات جميع هؤلاء المقيمين فيها وسيتم ترحيلهم فوراً من هذا اليوم

كشفت الداخلية السعودية عن الحملات الميدانية المشتركة التي تأتي لاجل متابعة وضبط مخالفي كافة أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، حيث تمت في مدن المملكة اجمع، وذلك من الفترة 25 / 8 حتى 26 / 9 / 1444هـ ، واسفرت عن النتائج التالية: أولاً: ان إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة بلغ (16105) مخالفين، منهم (9551) مخالفاً لنظام الإقامة، و(3977) مخالفاً لنظام أمن الحدود، و(2577) مخالفاً لنظام العمل. بقية التفاصيل في الاسفل اقراء ايضاً : إلى داخل المملكة (393) شخصاً، (36%) منهم يمنيو الجنسية، و(52%) إثيوبيو الجنسية، و(12%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (37) شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية. 23 متورطًا في جريمة كبرى ثالثاً: تم ضبط (23) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهرابعاً: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (22745) وافداً مخالفاً، منهم (19857) رجلاً، و(2888) امرأة. خامساً: تم إحالة (15144) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1653) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (8962) مخالفاً.تحذير الداخلية وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به. وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكةم.

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