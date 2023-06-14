شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سيارة رنج روفر 2023 في السعودية؟.. إليك أبرز ما يُميزها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعر سيارة رنج روفر 2023 في السعودية؟.. إليك أبرز ما يُميزها

كم سعر سيارة رنج روفر 2023 في السعودية؟ هو السؤال الأكثر تردداً بين عشاق سيارات لاندروفر في المملكة، حيث تعد موديلات رنج روفر هي الأفضل للعلامة البريطانية.

كم سعر سيارة رنج روفر 2023 في السعودية

وتلقى طرازات رنج روفر في السعودية (رنج روفر، سبورت، فيلار، ايفوك) إقبالاً من قبل محبي سيارات الدفع الرباعي البريطانية، حيث تتميز بحصولها على تجهيزات داخلية عالية المستوى فضلاً عن تصاميمها الخارجية التي تحاكي الأسلوب العصري والأنيق.

بقية التفاصيل في الاسفل

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وتتواجد سيارات رنج روفر في السعودية بطرازاتها المختلفة من خلال وكيل العلامة البريطانية في السعودية، شركة محمد يوسف ناغي، وهي واحدة من أكبر وكلاء السيارات في السعودية، وتمتلك علامات أخرى نذكر منها:

وبالعودة إلى السيارة البريطانية، يقدم لكم موقع «المربع نت» إجابة تفصيلية على تساؤل كم سعر سيارة رنج روفر 2023 في السعودية، مع رصد أسعار جميع الطرازات في الوقت الحالي.

سعر رنج روفر 2023 في السعودية

تحرص شركة محمد يوسف ناغي على الكشف عن أسعار سيارات لاندروفر بشكل عام عبر موقعها الرسمي الخاص بالمملكة العربية السعودية.

وفيما يخص تساؤل كم سعر رنج روفر 2023 في السعودية، فقد جاء كالتالي:

يبدأ سعر رنج روفر 2023 الجديدة في السعودية من 571,320 ريال سعودي.

وتختلف أسعار السيارة وفقاً للتخصيص الذي يفضله كل عميل على حدى، حيث يمكن للعملاء الدخول إلى موقع لاندروفر الرسمي وتخصيص سيارة رنج روفر بالمواصفات والتجهيزات التي يفضلونها وبناءً عليه يتم تحديد السعر.