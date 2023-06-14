السعودية تثير جنون مواطنيها بخبر سار ويدخل الفرح لقلوب المواطنين والمقيمين(إليك التفاصيل)!

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلن المركز الوطني لإدارة الدين، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر يونيو/ حزيران 2023م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي. وقال المركز الوطني لإدارة الدين، في بيان له، إن إجمالي حجم طلبات الاكتتاب وصل لنحو 7.44 مليار ريال، وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ 2.5 مليار ريال.

وبحسب البيان الصادر من المركز، قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 662 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2030 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 1.84 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2035 ميلادي. وأوضح المركز الوطني لإدارة الدين، أن هذا الإصدار يأتي تأكيداً للبيان الصادر من المركز الوطني لإدارة الدين في منتصف شهر فبراير/ شباط من العام 2023، باستمراره - وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة - بالنظر في إمكانيـة الدخـول في عمليـات تمويليــة إضافيــة بشــكل اســتباقي عبــر القنــوات التمويليــة المتاحــة ســواء محليــاً أو دولياً، وحسب أوضاع السوق وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين، وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، مــع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.​

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