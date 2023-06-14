لن تصدق ان هذه العشبة الصغيرة قادرة على قمع" السرطان" والكثير من الامراض الخطيرة بلحظة.. حضرها بهذه الطريقة فقط!

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - يُعرف الشاي الأخضر بفوائده الصحية العديدة، من تحسين الجهاز الهضمي إلى المساعدة في إنقاص الوزن، فهو فعال في تعزيز الصحة.

وفقًا لدراسة حديثة، قد يزيد أحد مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر من مستويات p53، وهو بروتين طبيعي مضاد للسرطان، يُعرف باسم “حارس الجينوم” لقدرته على إصلاح تلف الحمض النووي أو تدمير الخلايا السرطانية.

وذكرت الدراسة التي نُشرت في مجلة Nature Communications العلمية، أن هناك علاقة مباشرة بين p53 ومركب الشاي الأخضر،epigallocatechin gallate (EGCG) ، ما يشير إلى هدف جديد لاكتشاف أدوية السرطان، وفقا لما ذكره موقع timesofindia.

وقال تشونيو وانج، مؤلف الدراسة وأستاذ علم الأحياء العلوم في Rensselaer Polytechnic Institute: ” هناك تفاعل مباشر غير معروف سابقًا بين الاثنين، ما يشير إلى مسار جديد لتطوير الأدوية المضادة للسرطان، ويساعد عملنا في شرح كيف أن EGCG قادرة على تعزيز نشاط p53 المضاد للسرطان، ما يفتح الباب لتطوير عقاقير بمركبات شبيهة بـ EGCG “، خاصة أن البروتين p53 “أهم بروتين يحارب سرطان الإنسان”.

روتين P53 والشاي الأخضر ويحتوي P53 على العديد من الوظائف المعروفة المضادة للسرطان، بما في ذلك وقف نمو الخلايا للسماح بإصلاح الحمض النووي، وتفعيل إصلاح الحمض النووي، وبدء موت الخلايا المبرمج – يسمى موت الخلايا المبرمج – إذا تعذر إصلاح تلف الحمض النووي، أحد طرفي البروتين، المعروف باسم المجال الطرفي N ، له شكل مرن، وبالتالي، يمكن أن يخدم العديد من الوظائف اعتمادًا على تفاعله مع جزيئات متعددة.

ما هوEGCG؟ EGCG هو أحد مضادات الأكسدة الطبيعية، مما يعني أنه يساعد على التراجع عن الضرر شبه المستمر الناجم عن استخدام التمثيل الغذائي للأكسجين.

يوجد بوفرة في الشاي الأخضر، كما يتم تغليف EGCG كمكمل عشبي، وجد فريق الباحث وانج أن التفاعل بين EGCG و p53 يحافظ على البروتين من التدهور.

عادة، بعد أن يتم إنتاجه داخل الجسم، يتحلل البروتين p53 بسرعة عندما يتفاعل المجال الطرفي N مع بروتين يسمى MDM2. هذه الدورة المنتظمة للإنتاج والتدهور تحمل مستويات p53 عند ثابت منخفض.

وقال وانج: “كل من EGCG و MDM2مرتبطان في نفس المكان على بروتين p53، لذا فإن EGCG تتنافس مع MDM2”. “عندما يرتبط EGCG بـ p53 ، لا يتم تحلل البروتين من خلال MDM2 ، وبالتالي فإن مستوى p53 سيزداد مع التفاعل المباشر مع EGCG ، وهذا يعني أن هناك المزيد من p53 لوظيفة مكافحة السرطان، وهذا تفاعل مهم للغاية”.

من جانبه قال كيرت برينمان ، عميد كلية Rensselaer: “من خلال تطوير فهم آليات المستوى الجزيئي التي تتحكم في التفاعلات الكيميائية الحيوية الرئيسية المرتبطة بالأمراض المدمرة مثل السرطان ومرض الزهايمر، فإن بحث تشونيو وانج يضع الأساس لعلاجات جديدة وناجحة”.

كيفية تحضير الكوب المثالي المقادير: 1 كوب ماء، 1 ملعقة صغيرة أوراق شاي أخضر، 1 ملعقة صغيرة عسل (اختياري) الطريقة: اجلب الماء ليغلي، أطفئ اللهب، أضف أوراق الشاي الأخضر وقم بتغطيتها، اتركه ينقع لمدة 5 دقائق، يصفى ويقدم، إضافة العسل أمر اختياري..