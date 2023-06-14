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عدن - ياسمين التهامي - تمتع بالراحة في احدث موديلات سيارات كيا الجديدة في السعودية

تحتل سيارات كيا مكانة كبيرة في السوق الخليجي؛ وذلك لأن معظم موديلاتها تتمتع بمواصفات مناسبة تمامًا لطبيعة المنطقة، ومؤخرًا تصدرت سيارات كيا السوق السعودي بتصاميمها العصرية والجذابة، كما تم تصنيفها بأنها من السيارات ذات الأداء القوي؛ لثباتها الشديد عند صعود المنحدرات الصعبة.

أسعار فئات سيارات كيا في المملكة لعام 2023

بقية التفاصيل في الاسفل

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تحرص جميع معارض السيارات في السعودية، على اقتناء أحدث موديلات كيا بمجرد الإعلان عنها، وفيما يلي سوف نستعرض آخر تحديث لأسعارها، والذي جاء كالآتي:-

موديل السيارة السعر كيا سورينتو أوتوماتيك / LX 2023 139,148 ريالًا سعوديًا. كيا بيكانتو أوتوماتيك / LX D769 2023 56,348 ريالًا سعوديًا. كيا بيجاس أوتوماتيك / LX 2023 54,393 ريالًا سعوديًا. كيا ستينجر اتوماتيك / SX 2 2023 58,303 ريالًا سعوديًا. كيا ريو أوتوماتيك / LX 2023 70,148 ريالًا سعوديًا. كيا k5 أوتوماتيك / D01M 2023 103,83 ريالًا سعوديًا. كيا كرنفال أوتوماتيك / EX 2023 177,098 ريالًا سعوديًا. كيا ريو أوتوماتيك / LX 1 2023 75,989 ريالًا سعوديًا. كيا كارينز أوتوماتيك / EX S1 2023 89,698 ريالًا سعوديًا. كيا سبورتاج أوتوماتيك / LX AWD 2023 102,463 ريالًا سعوديًا. كيا سيلوتس أوتوماتيك / EX TWO TONE 2023 99,588 ريالًا سعوديًا.

مميزات سيارات كيا 2023

تحتوي سيارات كيا على العديد من الخصائص والمواصفات، التي تجعلها دائمًا الخيار الأول لمختلف الفئات عند الشراء، ولأنها أيضًا تتمتع بالمميزات الآتية:-