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عدن - ياسمين التهامي - السعودية.. صاعقة تضرب منزلا بمشهد "مخيف" وأخرى تقتل راعيا وقطيعه (فيديوهات) 2023/06/14 الساعة 03:50 مساءً (جهينةيمن) انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق صاعقة قوية تضرب منزلا جنوبي السعودية، ما أثار تفاعلا. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث تظهر الصاعقة القوية وهي تضرب منزلا بشكل واضح و"مخيف". بقية التفاصيل في الاسفل اقراء ايضاً :

كما جرى تداول مقطع فيديو وثق في المدينة المنورة، يظهر قضاء صاعقة على مجموعة من المواشي، في حين تمت الإشارة إلى مقتل راع بسببها أيضا. https://t.co/rASpv8kyFL

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