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عدن - ياسمين التهامي - لن تتوقع من يحتل الصدارة .. هذه هي أكثر 10 سيارات مبيعاً في السعودية منذ بداية هذا العام

يحتوي سوق السيارات في المملكة على العديد من الفئات الفريدة والمتنوعة، من أشهر وأفضل الماركات العالمية. وخلال السطور التالية نستعرض لكم قائمة بأكثر 10 سيارات مبيعًا في المملكة خلال الربع الأول من عام 2023، وهي كالتالي:

10 – سيارة السيدان الصينية ام جي 5 بمعدل مبيعات بلغ 3.666 سيارة. بقية التفاصيل في الاسفل اقراء ايضاً : 9 – سيارة السيدان الأمريكية فورد توروس، سجلت معدل مبيعات بلغ 3.828 سيارة 8 – سيارة السيدان اليابانية الشهيرة تويوتا كورولا بمعدل مبيعات بلغ 4.398 سيارة. 7 – سيارة السيدان نيسان صني بمعدل مبيعات بلغ 5.502 سيارة. 6 – سيارة إيسوزو دي ماكس بمعدل مبيعات بلغ 6.018 سيارة. 5 – سيارة هيونداي النترا بمعدل مبيعات بلغ 6.647 سيارة. 4 – سيارة السيدان الكورية الجنوبية هيونداي أكسنت بمعدل مبيعات بلغ 7,090 سيارة 3 – سيارة البيك أب تويوتا هايلكس بمعدل مبيعات بلغ 7.146 سيارة. 2 – سيارة يارس تويوتا اليابانية (كامري ويارس) بمعدل مبيعات بلغ 11.916 سيارة. وحصدت كامري تويوتا اليابانية صدارة القائمة والمركز الأول، وتكون بذلك حافظت خلال السنوات الثلاثة الماضية على صدارة قائمة السيارات الأكثر مبيعًا في المملكة.

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