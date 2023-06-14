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عدن - ياسمين التهامي - خبر سار..السعودية تعلن عن تأشيرة دخول جديدة تسعد قلوب العرب والمسلمين.. احصل عليها الآن

أعلنت المديرية العامة للجوازات بدء استقبال طلبات إصدار تصاريح الدخول للعاصمة المقدسة إلكترونيًا للمقيمين من العمالة المنزلية وأفراد الأسرة غير السعوديين، والعاملين من المقيمين في المنشآت التي مقرّها العاصمة المقدسة، وحاملي تأشيرة العمل الموسمي

والمتعاقدين مع تلك المنشآت المسجلين في نظام أجير، خلال فترة موسم حج 1444هـ.

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وتتيح منصة أبشر أفراد تصاريح العمالة المنزلية وأفراد الأسرة غير السعوديين، وعبر خدمة تصاريح دخول العاصمة المقدسة في بوابة مقيم الإلكترونية لجميع المنشآت تواصل المملكة العربية السعودية جهودها لخدمة زوار الحرمين الشريفين، من خلال.