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عدن - ياسمين التهامي - حاج أمريكي يكشف عن شعوره لحظة رؤيته الكعبة لأول مرة والفرق بين المملكة وأمريكا في أداء الشعائر

كشف الحاج الأمريكي محمد عالمين، عن شعوره لحظة رؤيته الكعبة لأول مرة.

وقال عالمين لقناة الإخبارية أنه ينعم بوسائل الراحة أثناء أدائه للعبادات، لافتًا إلى أنه يستقبل بكرم الضيافة في كل مكان يذهب إليه في المملكة.

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وأوضح أن أجمل ما رآه في المملكة هو وحدة وتكاتف المسلمين على الرغم من قدومهم من دول مختلفة.

وأضاف أنه من الصعب ممارسة الشعائر الدينية في الولايات المتحدة، بعكس المملكة التي يتمتع فيها بالتيسير في كافة الأمور.

فيديو | حاج أميركي:

- أجمل ما أراه هنا وحدة المسلمين وتكاتفهم

- في أميركا من الصعب ممارسة الشعائر الدينية ولكن هنا في السعودية الأمور ميسرة جداً

- أنعم بوسائل الراحة اللازمة هنا وفي هذا البلد أرى كرم الضيافة في كل مكان أذهب الية.

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