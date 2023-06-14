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عدن - ياسمين التهامي - ليس في السعودية... العمل عن بعد براتب خرافي بالإمارات بـ66 ألف دولار شهريا"قدم الآن"

أعلنت شركة كروس أوفر للعمل عن بعد، عن وظائف خالية بالإمارات العربية المتحدة، براتب يصل لأكثر من 60 ألف دولار شهريا، بما يعادل 400 دولار في الساعة.

وحدد كروس أوفر الوظائف المطلوبة وهي كبير المهندسين المعماريين والعمل سيكون عن بعُد، براتب 800 ألف دولار سنويا.

بقية التفاصيل في الاسفل

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المؤهلات المطلوبة للعمل في كروس أوفر

يجب أن يمتلك المتقدم للمنصب الشاغر أعلاه خبرة عمل قوية في اتخاذ قرارات معمارية وتصميمية مهمة في مشاريع البرمجيات ، مثل تطبيق أنماط تصميم العمارة أو تقنيات المصادر المفتوحة المهمة

المهام والمسؤوليات المطلوبة لكروس اوفر

يعتبر المتقدم لهذه الوظيفة مسؤولاً عن اتخاذ قرارات البنية التقنية التأسيسية التي ستمنح منتجاتنا ميزة تنافسية للعقد القادم

يجب أن يقوم المتقدم لهذه الوظيفة بإنشاء وإعادة تصور وإعادة تصميم إمداد لا نهائي تقريبًا من منتجات البرامج من خلال تحديد الأنماط في الأنظمة المعقدة وإيجاد طرق لجعلها أبسط

اتخاذ قرارات تصميم واضحة وبسيطة ومتميزة تقنيًا

يجب أن يقوم المتقدم لهذه الوظيفة أعلاه بجمع قرارات وتصميمات في مواصفات مكتوبة واضحة ومنظمة

وغيرها من مختلف المهام التي تتلائم مع المنصب

طريق التقديم على وظيفة كروس أوفر

كل من يريد الحصول على وظيفة لدى كروس أوفر يراسل الشركة عن طريق هذا الرابط

نبذة عن وظيفة كروس أوفر

كروس أوفر هو المصدر الأول في العالم للوظائف عن بعد بدوام كامل. يقدم عملاؤنا أجرًا عالي المستوى للمواهب من الدرجة الأولى. نحن نوظف هذا الدور لعملائنا ، ثلاثية. هل لديك ما يلزم؟

سياسة معدومة ، لا مكتب أو سفر ، وبالكاد أي اجتماعات. يركز كبار المهندسين المعماريين التقنيين في Trilogy على ما يهم حقًا ، بدون درجة البكالوريوس. إنهم يتخذون قرارات تأسيسية واستراتيجية - لكنها تقنية للغاية - تحدد نجاح منتجات برامجنا. فهم مسؤولون عن تحديد القرارات التي سيكون لها التأثير الأكبر.

ثلاثية تفكر بشكل كبير. سواء أكنت تعتمد على العمل عن بُعد بالكامل منذ أكثر من 10 سنوات أو كانت رائدة في محركات الشحن القائمة على السحابة لشركات الاتصالات ، فإننا لا نخشى القيام بمراهنات ضخمة. نحن نمتلك أكثر من 100 منتج SaaS في محفظتنا المتنامية باستمرار ولدينا عدد لا نهائي من التحديات التقنية. تفوق التصميمات الفنية الفائقة دائمًا اعتبارات التكلفة ونتوقع أن يتخذ فريقنا قرارات مهمة من شأنها أن تمنح منتجاتنا ميزة تقنية للعقد القادم.

انضم إلينا لكسب 400 دولار / ساعة لمدة تصل إلى 40 ساعة في الأسبوع مع توسيع قدراتك الفنية ، والتأثير على ملايين المستخدمين ، والتحكم الكامل في وقت ومكان عملك. سوف تتعاون مع فريق غير متزامن وبعيد تمامًا من الخبراء التقنيين الذين يدفعون حدود ما هو ممكن باستخدام أحدث التقنيات السحابية.

ماذا ستفعل في كروس اوفر

إنشاء وإعادة تصور وإعادة تصميم إمداد لا نهائي تقريبًا من منتجات البرامج من خلال تحديد الأنماط في الأنظمة المعقدة وإيجاد طرق لجعلها أبسط 10 مرات

اتخاذ قرارات البنية التقنية التأسيسية التي ستمنح منتجاتنا ميزة تنافسية للعقد القادم

الاستفادة من المجموعة الكاملة من منتجات AWS ، دون قيود التكلفة

العمل مع كروس أوفر

هذه وظيفة بدوام كامل (40 ساعة في الأسبوع) وطويلة الأجل. الوظيفة متاحة على الفور وتتطلب الدخول في اتفاقية مقاول مستقلة مع كروس أوفر. مستوى التعويض لهذا الدور هو 400 دولار أمريكي / ساعة ، أي ما يعادل 800000 دولار أمريكي / سنة بافتراض 40 ساعة في الأسبوع و 50 أسبوعًا في السنة. فترة السداد أسبوعية. استشر www.crossover.com/help-and-faqs لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

تلقي رسالة للعمل في كروس اوفر

ستتلقى بريدًا إلكترونيًا يحتوي على رابط لبدء طلب الوظيفة عبر الإنترنت.

ستوجهك منصة التوظيف الخاصة بنا عبر سلسلة من تقييمات "الفرز" عبر الإنترنت للتحقق من الملاءمة الأساسية للوظيفة ، والمهارات المتعلقة بالوظيفة ، وأخيراً بعض المهام الخاصة بالوظيفة في العالم الحقيقي.

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