البيضاء.. مقتل وإصابة شخصين في اشتباكات قبلية بمدينة رداع

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل شخص وأصيب آخر، الأربعاء، في اشتباكات بين مسلحين قبليين في مدينة رداع بمحافظة البيضاء وسط اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت" إن " مسلحين من قبيلة آل ريام، قاموا، ظهر اليوم، بإطلاق النار على مسلحين من آل المجنحي في شارع خط جبن بمدينة رداع".



وأضاف أن عملية إطلاق النار أدت إلى مقتل ناجي طاهر الحداد، وإصابة ضيف الله دباش بجروح خطيرة وتم نقله إلى العناية المركزة في إحدى مستشفيات رداع.



ولفت المصدر إلى أن الحادثة تأتي على خلفية مقتل قيادي في ميليشيات الحوثي المدعو الحسن بن علي الريامي، نهاية مايو الماضي، على يد مسلحين من قبيلة آل المجنحي في منطقة هدة وسط رداع.



وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي جرائم قتل وتصفيات مستمرة تغذيها قيادات داخل الجماعة بهدف فرض سيطرتها على أبناء القبائل.

