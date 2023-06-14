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عدن - ياسمين التهامي - بتوجيهات من الملك في صالح المواطنين بدئ تخفيض المخالفات من إدارة المرور السعودية

طبقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين تبدأ ادارة المرور بالمملكة العربية السعودية في تخفيض قيم المخالفات المرورية علي المواطنين في ضمن مساعي فرض السيطرة المرورية علي جميع المناطق بالمملكة حيث اعلنت الادارة العامة للمرور إمكانية التقديم علي تخفيض المخالفات المرورية, ويأتي ذلك ضمن مساعيها في تخفيف وتذليل المصاعب امام المواطنين السعوديين المتواجدين علي اراضيها وذلك عبر المنصة الالكترونية وذلك بدئ من اليوم.

ماهي شروط تخفيض المخالفات للحد الأدنى

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ان تخفيض المخالفات للحد الأدنى الذي يمكنك الاستفادة منة يأتي طبقاً لشروط محددة والتي من ضمنها:

ان يتم تسجيل الاعتراض في وزارة الداخلية.

ان يتم تسديد المخالفة مباشرة بعد خفض القيمة.

وان عدم دفع رسوم المخالفة مباشرة بعد تخفيض قيمتها من الممكن ان تعود المخالفة كما كانت علية في الوقت السابق وهذا يأتي بسبب عدم امكانية الاعتراض علي المخالفة مرتين فلذلك ان القرار الذي ياتي بعد طلب التخفيض يكون نهائياً وغير قابل للمراجعة.

قيمة تخفيض المخالفات المرورية

اوضحت الادارة العامة للمرور السعودي الي ان النسبة التخفيضية علي قيمة المخالفات المرورية الجديدة تصل الي نحو (25%) من قيمة المخالفة الاجمالية فيما يجب ان يتم تقديم طلب لمراجعة المخالفة وتخفيضها في فترة لا تتجاوز (30 يوماً) من تاريخ التحصل علي المخالفة وذلك من خلال المنصة الالكترونية (ابشر) حيث يتاح للمواطنين البدئ في القيام بتسوية قيمة المخالفات في مدة زمنية لا تتجاوز مدة (90 يوم).

خطوات التقديم علي طلب الاعتراض علي المخالفات المرورية

تسهل الوزارة القيام بعملية التخفيض علي قيمة المخالفات المرورية وذلك من خلال المنصة الالكترونية (

قم بتسجيل دخولك الي الموقع الالكتروني الخاص بابشر.

اختر الخدمات المرورية من قائمة الخدمات.

قم بعرض المخالفات المرورية الخاصة بك.

اكتب النص الاعتراضي علي المخالفة بشكل واضح وصريح مع تبيان الاسباب.

قم بادخال البيانات المطلوبة منك بشكل مناسب.

قم بالضغط علي تقديم الطلب بعد موافقتك علي الشروط الخاصة بة.