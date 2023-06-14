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عدن - ياسمين التهامي - طبيب سعودي يفجر المفاجأة عن سر فاكهة "عند تجميدها" تتحول إلى أقوى مضاد للسرطان بالعالم

كشف طبيب جراحة ومدرب لياقة، يدعى عبدالله أبو عمر، أن التوت المثلج يعد من أقوى وأفضل مضادات السرطانات في العالم. وأوضح عبر حسابه في التيك توك، أن السبب يعود لمحتواه العالي من "anthocyanins" الذي يقتلع الجذور الحرة ويطردها خارج الجسم. بقية التفاصيل في الاسفل اقراء ايضاً : وأضاف أن الدراسات أثبتت أن تجميدها يزيد من anthocyanins وخواصها المضادة للسرطان والأكسدة وتعد من أفضل الفواكه لمرضى السكري بمحتواها العالي من الألياف التي تساعد على نزول الوزن وتحسين مقاومة الانسولين.

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