مصدر حقوقي: مليشيا الحوثي نقلت 24 مختطفاً من أبناء مدينة إب القديمة إلى صنعاء

نقلت مليشيا الحوثي الإرهابية، 24 من أبناء مدينة إب القديمة المختطفين على ذمة المشاركة في تشييع الناشط "المكحل" إلى سجونها في صنعاء.



وقال مصدر حقوقي لـ "يمن شباب نت"، إن المليشيا الحوثية نقلت قبل أيام 24 مختطفا من أبناء مدينة إب القديمة من سجن الأمن السياسي بإب، إلى سجونها في صنعاء.



وأضاف المصدرـ الذي فضل عدم الكشف عن هويته لدواعٍ أمنية ـ أن المختطفين المنقولين جميعهم من المشاركين في تشييع الناشط (حمدي الخولاني) الملقب المكحل في مطلع رمضان الماضي.



وأوضح أن المليشيا استبقت عملية نقلهم بعزلهم في زنازين انفرادية داخل (السجن السياسي) لعدة أيام.



وأشار إلى أن من بين المختطفين المنقولين على دفعات، أطفالا لا تتجاوز أعمارهم 14 عاماً، فضلا عن المختطفين الأربعة الذين تم تداول أسماءهم في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي (علي السياغي، محمد الشيبة، عصام الحداد، ومعاذ الصباحي).



وعن دوافع النقل، أوضح المصدر أن المختطفين دشنوا عملية إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجاً على استمرار اختطافهم، مرجحا أن تكون عملية النقل تأتي في إطار مساعي المليشيا لإخضاعهم لجلسات تحقيق وتعذيب لإجبارهم على رفع الإضراب.



وكانت مليشيا الحوثي قد اختطفت العشرات من أبناء مدينة إب القديمة على خلفية مشاركتهم في تشييع جنازة "المكحل" الذي قتل في سجون مليشيا الحوثي بإب في التاسع عشر من مارس الماضي.