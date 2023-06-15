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لحج.. العثور على جثة شاب عشريني وعليها آثار تعذيب

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المنامة - ياسر ابراهيم - عثر مواطنون على جثة شاب عشريني وعليه آثار تعذيب في باحة منزله بمحافظة لحج (جنوبي اليمن).
 
وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت" إن مواطنين عثروا على جثة الشاب (محمد فضل جامع) بمنطقة العند التابعة لمديرية تبن بمحافظة لحج، وعليه آثار تعذيب بأدوات حادة في الرقبة والبطن وكذا آثار رجم بأدوات صلبة وحجارة في باقي جسده.
 
وأضافت أن الشاب يسكن لوحده في المنزل المستأجر الذي قدم اليه من مسقط رأسه في مديرية المسيمير.
 
وأشارت إلى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى ابن خلدون في مدينة الحوطة وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية.
 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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