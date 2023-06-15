شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ستتحول بشرتك لبشرة اطفال كأنك عاملة ليزر وصفة الكولاچين للبشرة الدهنية وأفضل الوصفات لتبييض الوجه بسرعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وصفة الكولاجين للبشرة الدهنية التي تعمل على منح البشرة العديد من الفوائد، بالإضافة إلى ما تمتاز به من تركيبة طبيعية تعمل على مد البشرة بالكولاجين اللازم بطريقة خارجية، مما يمنح البشرة مظهر اكثر حيوية ونضارة وإشراق، ويعمل الكولاجين في الأساس على شد البشرة وعلاج الترهلات والخطوط التي تظهر بها نتيجة عوامل مختلفة، فقد تنتج عن التقدم في العمر أو التعرض لعوامل خارجية أدت إلى ظهور هذه الخطوط، ومن خلال السطور القادمة نتعرف على طرق ووصفات كولاجين تناسب أصحاب البشرة الدهنية.

وصفة الكولاچين للبشرة الدهنية تعتمد هذه الوصفة على عمل الكولاجين بالشوفان، والتي تعتبر واحدة من الطرق السهلة والبسيطة مما يتيح تحضير الكولاجين الطبيعي في البيت حيث:

مميزات وصفة الكولاجين بالشوفان تحتوي هذه الوصفة بجانب الشوفان على عدد من المكونات الطبيعية؛ التي تعمل على شد البشرة. تمنح هذه الوصفة للبشرة المظهر الشبابي المرغوب بوقت قصير نسبياً. يقوم الشوفان بالعمل على ترطيب البشرة والقضاء على التجاعيد والخطوط الرفيعة حول العينين وعلى منطقة الجبين.

طريقة تحضير وصفة الكولاجين بالشوفان نضع ملعقة صغيرة من العسل، مع ملعقة صغيرة من القرفة. نضيف ملعقة صغيرة من القهوة، مع ملعقتين صغيرتين من الشوفان المطحون. يتم خلط المكونات جيداً مع بعضها البعض. يوزع الماسك على الوجه كاملاً، ويترك لمدة ثلث ساعة. يغسل الوجه بالماء الفاتر، ثم يرطب بكريم ترطيب مناسب. خلطة اللبان الدكر مع زيت جوز الهند وزيت الأفوكادو تشتمل مكونات هذه الوصفة على عدد هام من المواد الطبيعية، وتعد طريقة تحضيرها في المنزل من أسهل الطرق: .