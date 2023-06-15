شكرا لقرائتكم خبر عن حتى لو لديهم رخصة قيادة ..السعودية تمنع الوافدين من قيادة السيارات في السعودية وهذا هو السبب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حتى لو لديهم رخصة قيادة ..السعودية تمنع الوافدين من قيادة السيارات في السعودية وهذا هو السبب

وفر المرور السعودي مجموعة من التنويهات الهامة للمواطنين والمقيمين في كافة أرجاء المملكة خصوصا لقائدي المركبات لاجل التذكير باتباع الإرشادات والتعليمات المرورية خلال السير داخل الأحياء السكنية، مع ضرورة التأكد من جميع إجراءات السلامة وتجنب وقوع الحوادث، وذلك في حال دخول قائد إلى طريق رئيسي خلال سيره في أحد الطرق الفرعية. حيث حسم المرور الجدل بشأن رخصة قيادة زائر التي يتم العمل بها والتي يتم الاعتراف بقانونيتها في المملكة أثناء فترة تواجده فيها، وذلك في ردها على استفسارات وتساؤلات المواطنين والمقيمين والوافدين على حسابها في تويتر، واكدت إنه لا يمكن للزائر بأي حال من الأحول استخراج رخصة قيادة، وإنما ما يتم العمل به هو القيادة بالرخصة الدولية أو الأجنبية سارية المفعول بقية التفاصيل في الاسفل اقراء ايضاً :

وكشف المرور في تنويه آخر لقائدي المركبات من المواطنين والمقيمين، بضرورة وضع الأطفال في المقاعد المخصصة لهم في السيارة، ولا يمكن وضعهم نهائيًا مع المرافق في المَقْعَد الأمامي حفاظًا على سلامتهم، لافتة في الوقت ذاته إلى أنه إذا كانت الحالة تستلزم المرافقة بإمكان الراكب استخدام المَقْعَد الخلفي بجانب الطفل بعد وضعه في المَقْعَد المخصص. متطلبات وآلية تجديد الرخصة من أجل تجديد رخصة القيادة منعًا للوقوع تحت طائلة العقوبات والغرامات، لابد من سرعة سداد الرسوم والمخالفات، بالإضافة إلى إجراء الفحص الطبي، ومن ثم البَدْء في خطوات التجديد إلكترونيًا عبر أبشر، أما في حالة إصدار رخصة جديدة خصوصي، فلابد من إتمام المتقدم للحصول عليها سن الـ 18 ربيعًا، ودفع الرسوم المطلوبة، واجتياز الاختبار الفني، مع توافر الشروط التالية: ألا يكون أُدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات أو ترويجها أو حيازتها. السلامة من الأمراض والعاهات التي تعيق القيادة. وجود إقامة نظامية لغير السعوديين.

كانت هذه تفاصيل خبر حتى لو لديهم رخصة قيادة ..السعودية تمنع الوافدين من قيادة السيارات في السعودية وهذا هو السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.