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عدن - ياسمين التهامي - أمر ملكي مفاجئ بمضاعفة رسوم تجديد الإقامة لهذه الفئات من الأجانب في السعودية!

أوامر ملكية بمضاعفة رسوم تجديد الاقامة، حيث يدفع المقيمين بالمملكة مبالغ مالية نظير إقامتهم من أجل الاستمتاع بمجمل الخدمات الصحية، الإجتماعية، غيرها، ومن ثم تم إصدار مرسوم ملكي يشير لزيادة تلك الرسوم، كما متاحاً أمامك إتمام آلية السداد لتلك الرسوم بطريقة إلكترونية، ومن هنا سنوضح لكم الأمر بشكل مفصل تابعونا.

أوامر ملكية بمضاعفة رسوم تجديد الاقامة

أوامر ملكية بمضاعفة رسوم تجديد الاقامة

وفقاً لما تم إصداره حديثا من أخبار بشأن قيمة التجديد لرسوم الإقامة فهي جاءت وفقاً لهذا النحو:

يقدر مبلغ الرسوم لتجديد إقامة العامل بالمنشأة ما يعادل نحو ستمائة وخمسين ريالاً.

يبلغ قيمة الرسوم لتجديد الإقامة للعمالة المنزلية ما يعادل ستمائة ريالاً.

قدر مبلغ الإقامة للمرافقين ما يعادل نحو ألفين ريالاً.

الجدير بالذكر أن الحكومة السعودية ستقوم بفرض مبالغ مالية كعقوبات إذا تأخر أي من الأفراد على تجديد إقامتهم والتي تقدر قيمته بنحو ألف ريالاً.

بقية التفاصيل في الاسفل

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الاستعلام عن رسوم تجديد الاقامة عبر رقم الإقامة

بوسع أي من الأفراد إتمام آلية الاستعلام عن كافة الرسوم الخاصة بالإقامة عبر رقم الاقامة من خلال اتباع الآتي:

التوجه لموقع الراجحي “من هنا“.

ابدأ بتسجيل الدخول لحسابك البنكي.

انقر على قائمة المدفوعات.

اختر خانة “السداد” من القائمة المنسدلة.

اضغط على مربع “المدفوعات الحكومية”.

أنقر على زر “خدمات المقيمين”.

حدد زر “الدفع”.

حدد “نوع الطلب”.

حدد “تجديد الإقامة”.

إدراج “رقم الإقامة”.

اضغط على خانة “استمرار” لتعرف القيمة الإجمالية للمبلغ.

استعلام عن آلية السداد لرسوم تجديد الإقامة

بإمكان كافة المقيمين بالمملكة إتمام خطوات استعلامية عن السداد للرسوم الخاصة بتجديد الإقامة عبر مكتب العمل، ما عليك سوى اتباع الآتي:

التوجه للبوابة الإلكترونية الخاصة ببوابة العمل “من هنا“.

اضغط على زر “خدمات الاستعلام”.

إبدأ الخدمة.

انقر على زر “نوع الخدمة”.

اضغط على الخانة الخاصة بخدمة رخص العمل.

إدراج رقم الإقامة.

إدراج الكود المرئي.

انقر على مربع البحث.

ستظهر الحالة أمامك.

فئات معفاة من سداد رسوم الإقامة في السعودية

هناك عدة فئات يتم إعفاءها بشكل كامل من سداد القيمة الخاصة برسوم الإقامة وهم:

أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب.

الحاملين للتاشيرات الدراسية.

أي تابع من هم أقل عمرا من ثمانية عشر.

استعلام عن تجديد إقامة للتابع في السعودية

استعلام عن تجديد إقامة للتابع في السعودية

بوسعك كمقيم بالمملكة أن تستعلم عن تجديد الإقامات لتابعيك، وذلك من خلال إتمام الآتي:

توجه لبوابة أبشر الإلكترونية “من هنا“.

انقر على خانة الاستعلامات المدرجة بالقائمة الخاصة بخدمات المكفولين.

ابدأ بإدراج رقم الإقامة.

إدراج الكود المرئي.

انقر على مربع العرض.

يمكنك أن تتعرف الآن على موعد انتهاء صلاحية إقامة التابع ومتى عليك تجديدها.

ما هي رسوم تجديد الاقامة الجديدة للمغتربين؟

يقدر مبلغ الرسوم لتجديد إقامة العامل بالمنشأة ما يعادل نحو ستمائة وخمسين ريالاً، يبلغ قيمة الرسوم لتجديد الإقامة للعمالة المنزلية ما يعادل ستمائة ريالاً، قدر مبلغ الإقامة للمرافقين ما يعادل نحو ألفين ريالاً.

كيفية الاستعلام عن تجديد إقامة للتابع في السعودية؟

توجه لبوابة ابشر الالكترونية من خلال الرابط الموضح في النقاط السابقة ومن ثم استكمل كافة الخطوات التي أوضحناها أمامك في المقال.

ما هي الفئات المعفاة من سداد رسوم الإقامة في السعودية؟

ابناء المواطنات المتزوجات من أجانب، الحاملين للتاشيرات الدراسية، أي تابع من هم أقل عمرا من ثمانية عشر.