عدن - ياسمين التهامي - "فتاة سعودية" تطير إلى الهند للزواج من شاب هندي أحبته وتثير موجة غضب عارمة (شاهد)

2023/06/15 الساعة 05:20 مساءً (جهينةيمن)

في واقعة غير مسبوقة، قررت مواطنة سعودية تدعى “أثير العمرية” السفر إلى ولاية كيرلا جنوب الهند، للزواج من شاب هندي أحبته.

وكانت الفتاة قد نشرت مقطع فيديو وثق رحلتها من المملكة إلى الهند، معلقة: “رحلتي من السعودية للهند، للقاء حب حياتي”، الأمر الذي لاقى تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعية والإعلامية الهندية.

ومن المقرر أن تتزوج “أثير” بحبيبها الهندي، حيث سافرت إلى مكان إقامته للقاءه، فيما حاولت صحيفة “صدى” التواصل معها لكنها امتنعت عن الرد.

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