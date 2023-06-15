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عدن - ياسمين التهامي - مختص سعودي مقاولات سعودي يكشف عن وظيفة للشباب السعوديين دخلها يفوق راتب الوزير

كشف المهندس عبدالرحمن التميمي ، المستشار ورئيس مجلس إدارة شركة مقاولات ، عن وظيفة للشباب السعوديين دخلها يفوق راتب الوزير .

وقال التميمي خلال لقاء في برنامج " ياهلا " أن الشباب يمكنهم أخذ بند واحد من المقاولات وسيكون دخلهم أعلى من راتب الوزير .

وتابع : " خذ مقاول بلاط أو دهان أو لياسة أو جبس " مؤكداً أن الشباب السعودي قادر على سد احتياجات السوق بكفاءة .

م.عبدالرحمن التميمي: الشاب السعودي اللي يشتغل بند واحد في المقاولات يدخل راتب فوق راتب الوزير.. والشباب السعودي قادر على سد احتياجات السوق بكفاءة

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