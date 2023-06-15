مصدر لـ"يمن شباب نت": مليشيا الحوثي تسعى لتملك السفينة البديلة لـ"صافر" بتواطؤ الأمم المتحدة

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف مصدر مطلع في شركة صافر لإنتاج النفط في مأرب، عن أن قادة مليشيا الحوثي الإرهابية يسعون لتملك السفينة البديلة للناقلة صافر في ميناء رأس عيسى بالحديدة غربي اليمن.



وقال المصدر –مفضلا عدم الكشف عن هويته- في تصريح خاص لـ"يمن شباب نت" إن قادة الحوثي اتفقوا مع الأمم المتحدة وتحديدا مع منسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي على أن تسجل السفينة البديلة لصافر وتدعى NAUTICA باسم قادة المليشيا.



وأوضح أن المليشيا الحوثية تسعى أيضا لاستنساخ شركة بديلة لشركة صافر الحكومية في مأرب التي تملك السفينة صافر في الحديدة.



وأكد المصدر أن ديفيد غريسلي يجري مفاوضات مع الحكومة اليمنية والسعودية في الرياض لفرض هذه السيطرة الحوثية على السفينة البديلة كأمر واقع.



وأضاف أن الحوثي يجهز حاليا لإنشاء إدارة مستقلة وسيقدمون مشاريع للمانحين باسم الإدارة الجديدة للشركة الموازية في صنعاء والحديدة.



وأشار إلى أن الأمم المتحدة عبر الممثل المقيم في اليمن غريسلي وغيرها لديها نظرة خاصة بأن موانئ الحديدة يجب أن تكون خاضعة لمليشيا الحوثي كما حدث في اتفاق ستوكهولم.



وحذر المصدر من أن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، قد تعمد إلى بيع ميناء رأس عيسى إلى بعض قادتهم وتحويله إلى ميناء خاص بقادة المليشيا.



وأمس الأربعاء، قالت الأمم المتحدة إنه "من المقرر أن تبدأ سفينة الدعم المتخصصة نديفور (Ndeavor) عملية ضخ النفط من خزان صافر إلى السفينة البديلة (نوتيكا) الأسبوع المقبل، كما هو مخطط لها".



وكان مسؤولون أمميون أكدوا الإثنين الماضي، إنه تم توفير التغطية التأمينية لناقلة نفط متهالكة ترسو قبالة ساحل اليمن وذلك في إطار الاستعدادات لعملية معقدة لنقل النفط منها.



في أواخر مايو الماضي، قال أخيم شناينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن هذه العملية، التي تعد تجسيدا مهما للعمل متعدد الأطراف، ستمنع حدوث كارثة تسرب نفطي هائلة بتكلفة لا تضاهي ما قد يتطلبه تنظيف تسرب بهذا الحجم.



وأضاف، شتاينر للصحفيين في نيويورك إن التكلفة الإجمالية للعملية، المكونة من مرحلتين، تقدر بنحو 142 مليون دولار لتأمين نقل النفط من صافر إلى سفينة أخرى تُسمى نوتيكا.



ومن جانبه قال غريسلي للصحفيين "نحتاج إلى إحضار السفينة (نوتيكا) وتجهيزها لنقل النفط إليها. ونحتاج إلى فصل الناقلة القديمة وسحبها بعيدا للتفكيك، ثم إحضار منصة نفطية لتوصيل السفينة الجديدة بخط الأنابيب".

