شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يسعي للتعاقد مع رياض محرز نجم مانشستر سيتي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتحاد جدة يسعي للتعاقد مع رياض محرز نجم مانشستر سيتي

كدت تقارير سعودية، أن نادي اتحاد جدة، يسعي للتعاقد مع النجم الدولي الجزائري رياض محرز، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

ورغم صعوبة التعاقد مع محرز؛ بسبب أنه أحد العناصر الأساسية في السيتزن، وللمستويات المبهرة التي يقدمها في الفترة الأخيرة، إلا أن الاختيار وقع عليه من مسؤولي العميد الاتحادي، ليكون صفقة الفريق العالمية.

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ويرتبط النجم الجزائري البالغ من العمر 32 سنة، بعقد مع مانشستر سيتي، حتى 30 يونيو من عام 2025؛ حيث كان قد انضم إلى الفريق، في صيف 2018، قادمًا من ليستر سيتي الإنجليزي، مسجلًا منذ ذلك الوقت، 78 هدفًا وصانعًا 54 آخرين، خلال 227 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.