شكرا لقرائتكم خبر عن سعر ومواصفات سيارة نيسان صني 2023 في السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحظى سيارة نيسان صني بشعبية كبيرة داخل المملكة العربية السعودية، حيث إنها انضمت مؤخرا من فئات السيارات الاقتصادية موديل 2023 موفرة في الوقود مع توفر قطع غيارها الأصلية في كافة المعارض إلى جانب أن سيارة نيسان صني 2023 قليلة الأعطال، وسعر السيارة أيضاً منخفض إلى جانب أنواع السيارات الأخرى بنفس جودتها وقوتها ولكن سعرها مرتفع، لذا رصدنا لكم أبرز مواصفات سيارة نيسان صني 2023 وسعرها بالسوق السعودي للسيارات فتابعوا معنا.

تعد السيارة نيسان صني من أحدث السيارات التي أصدرت لعام 2023، حيث تم تقديمها داخل السوق المحلي بعدد 4 فئات، وذلك خلال شهر ديسمبر الماضي، فهي من سيارات سيدان الاقتصادية، تتضمن على محرك سيارة قوي رباعي الاسطوانات.

بقية التفاصيل في الاسفل

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نيسان صني 2023

محرك السيارة نيسان صني يعمل بسعة 1600 سي سي عزم دوران المحرك يصل إلى 149 نيوتن/ متر قدر استهلاك السيارة للوقود 6.9 لتر لقطع مسافة 100 كم سعة خزان وقود السيارة تصل إلى 41 لتر قوة المحرك تصل إلى 118 حصان

مزايا سيارة نيسان صني 2023 الداخلية والخارجية

تمتاز السيارة بمواصفات أمان عالية الجودة وحديثة وفق أنظمة الأمان العالمية حيث تتضمن السيارة كل من:

وسائد هوائية أمامية وجانبية للراكب والسائق. كما أن بها نظام فرامل مانعة الانغلاق متطورة. بها أيضاً نظام توزيع الفرامل بشكل إلكتروني للتوقف السلس. بالنسبة إلى كماليات السيارة وتجهيزاتها البارزة بأنه بها مصابيح ضباب أمامية هالوجين. كما أن السيارة بها مصابيح خلفية ليد، مرايا جانبية كهربائية.

صني 2023

مكيف السيارة يعمل بشكل يدوي مع تواجد مخارج التقاعد الخلفية مركزية. كما يمكن تحريك المقاعد الخلفية بسهولة بخاصية الطي. بالنسبة إلى مقعد السائق والراكب الأمامي يدوي الحركة. كما أن السيارة بها عجلة القيادة متعددة المهام. بها مكبرات صوت خلفية، جنوط السيارة من الالمونيوم. كما أن قياس جنوط السيارة 15 بوصة.

أسعار ومواصفات نيسان صني 2023 الفئة الثانية

تحتوي السيارة صني الفئة الثانية عدة مزايا منها شاشة متعددة الوسائط تعمل عن طريق اللمس متوفرة بقياس 7 بوصة، كما دعمت صني طراز «A/T MID» بعدة تجهيزات من سبويلر خلفي، مرايا السيارة الجانبية ضم وإغلاق، كاميرا خلفية، زجاج خلفي معتم، التحكم في السيارة عن طريق النظام الصوتي والراديو من خلال عجلة القيادة، كما أن بها نظام بلوتوث.

وأما عن سعر السيارة نيسان صني 2023 بالأربعة فئات فإنها تبدأ من سعر 58.918 ريال سعودي حتى أعلى فئة التي يبلغ سعرها نحو 75.699 ريال سعودي.