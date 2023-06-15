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عدن - ياسمين التهامي - مجانا وبدون أي رسوم مالية .. السعودية ولأول مرة تسمح للوافدين باستقدام أقاربهم بهذه الطريقة

يعد نظام الإقامة المميزة أحد أنظمة الإقامة التي طرحتها المملكة العربية السُّعُودية، والذي أعلنه مجلس الوزراء في 14 مايو 2019 ضمن رؤية المملكة 2030

وأقر المجلس رسوم الإقامة مدي الحياة للفرد، ويستفيد المتقدم بالكثير من المزايا عند الحصول على الإقامة المميزة وذلك مقابل رسوم يتم دفعها لمرة واحدة من أجل الحصول على الإقامة إما دائمة أو سنوية.

ولا يلزم للمتقدم أن يكون من المقيمين في المملكة العربية السعودية كما لا يشترط مدة محددة للإقامة في المملكة بعد أن تحصل على الإقامة المميزة، والمستفيد منها يعامل معاملة المقيم من حيث تطبيق وتنفيذ الأحكام الضريبية والأحكام النظامية لكن حصولك على الإقامة المميزة لا يعني الحق في الحصول على الجنسية السعودية.

بقية التفاصيل في الاسفل

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رسوم الإقامة مدى الحياة للفرد

هناك نوعان من الإقامة المميزة النوع الأول الإقامة غير محددة المدة (الدائمة) والتي يمكن الحصول عليها عند دفع رسوم تصل إلى 800 ألف ريال سعودي وتدفع مرة واحدة، والنوع الثاني الإقامة السنوية قابلة التجديد والتي يمكن الحصول عليها من خلال دفع مبلغ قدره 100 ألف ريال سنويا، وتأتي مميزات الإقامة المميزة كالتالي:

الإقامة في المملكة العربية السُّعُودية مع الأسرة. الحصول على إذن زيارة للأقارب. إمكانية استقدام عمالة منزلية.