المجلس الانتقالي يعلن عن "عملية استباقية" لمواجهة نشاطات ومخاطر عسكرية تستهدف وجوده

المنامة - ياسر ابراهيم - قال المجلس الانتقالي الجنوبي، الخميس، إن هناك أنشطة معادية وتحديات ومخاطر عسكرية وأمنية تستهدف نجاحاته ووجوده، موجها قواته العسكرية برفع الجاهزية القصوى، وذلك بعد حملة تصعيد ضد الحكومة اليمنية.



وأفاد الموقع الرسمي للانتقالي بأن اللواء أحمد سعيد بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي، رئيس الجمعية الوطنية، ترأس بالعاصمة عدن، اجتماعاً استثنائياً للقادة العسكريين والأمنيين الجنوبيين.



وذكر أن الاجتماع "وقف أمام آخر المستجدات والتطورات العسكرية والأمنية والاقتصادية على الساحة الجنوبية، وأسباب تعثر العملية السياسية، وما يترتب عن هذه التطورات من تحديات ومخاطر عسكرية وأمنية عديدة تستهدف مجُمل النجاحات التي حققها الجنوب بقيادة المجلس الانتقالي".



وقال ابن بريك إن "هذا الاجتماع يأتي كعملية استباقية لمواجهة تلك التحديات وحشد الطاقات الوطنية المادية والبشرية، والتصدي الحازم لها وإجهاضها في مهدها"(دون توضيح طبيعة التحديات والجهات التي تقف خلفها).



وشدد على "تحديد الآليات المباشرة التي ينبغي على رجال الأمن والقوات المسلحة الجنوبية اتباعها لتعزيز الخيارات السياسية التي اتخذتها قيادة المجلس الانتقالي استجابة لإرادة الشعب ومطالبه وأهدافه العليا".



وحسب البيان، "حدد الاجتماع، جُملة من المهام والواجبات التي يتوجُب على القادة العسكريين والأمنيين العمل بها في المرحلة الراهنة، وفي طليعتها رفع درجة اليقظة والجاهزية القصوى".



كما شملت التوجيهات، "رصد النشاطات المعادية وتعزيز الانتشار الأمني وفق خطط تستوعب المتغيرات الراهنة والمستقبلية، والعمل على رفع كفاءة منتسبي المؤسستين الدفاعية والأمنية بما يؤهلهم خوض الأعمال القتالية وتأدية المهام الأمنية بكل كفاءة وقوة واقتدار".



وقال ابن بريك:"إننا نقف اليوم أمام مفترق طرق ومنعطفات مصيرية، تقتضي منا خوض هذه المعركة الوجودية بكفاءة واقتدار، وتحمل المسؤولية التاريخية في هذه اللحظة الحاسمة التي لا خيار فيها سوى الانتصار ثم الانتصار، وبأي ثمن".



والثلاثاء، هاجم المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي، الحكومة اليمنية ورئيسها معين عبد الملك، بعد يومين من هجوم مماثل شنّه نائب رئيس المجلس، وعضو المجلس الرئاسي، أبو زرعة عبد الرحمن المحرمي، على رئيس الحكومة بذريعة تردي وتدهور الأوضاع خاصة الكهرباء في عدن.



وأرجع مراقبون يمنيون تصعيد الانتقالي ضد الحكومة التي هو جزء منها، إلى تطور الصراع القائم بين السعودية والإمارات على النفوذ في اليمن، خاصة مع التحركات الأخيرة للرياض في عدن وحضرموت.



وقال مصدر سياسي جنوبي مطلع لـ"يمن شباب نت"، أمس الأربعاء، إن "تصعيد الانتقالي في عدن ليس له أي صلة بتردي الوضع المعيشي والخدمي ولا بقضية الجنوب ولا باستعادة الدولة".



وأشار إلى أن الدافع الرئيسي للتصعيد هو توافد قوات درع الوطن المدعومة سعوديا بشكل كبير خلال الفترة القليلة الماضية وتسلمها مقرها الجديد في معسكر الغزل والنسيج في عدن.

