"تعنت الحوثي عقبة رئيسية أمام السلام".. مجلة أميركية: التقارب السعودي الإيراني فشل في خفض التصعيد باليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية إن التقارب السعودي الإيراني فشل في خفض التصعيد الإقليمي مع ما يبدو من توجه الإيرانيين لاستغلال الاتفاق مع الرياض للضغط نحو مصلحتهم الإقليمية بدلاً من تقليل التوترات.



ونشرت المجلة تحليلاً للكاتب "ستيفن إيه كوك"، ترجمه "يمن شباب نت"، أشار فيه إلى أن استمرار تعنت الحوثيين لايزال عقبة رئيسية أمام تحقق السلام باليمن الذي مثل الوعد الأكبر للتطبيع بين إيران والسعودية .



وقال الكاتب في التحليل إنه عندما تم الإعلان عن اتفاق بين المملكة العربية السعودية وإيران لاستئناف العلاقات الدبلوماسية في 10 مارس، رحب به العديد من المسؤولين والمعلقين الأمريكيين، على الرغم من أن الصفقة التي رعتها الصين كانت بمثابة ضربة واضحة لمكانة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.



غير أن الخبراء توقعوا أن التطبيع بين السعوديين في الرياض والإيرانيين في طهران سيؤدي إلى خفض التصعيد الإقليمي.



ولخصت وحدة المعلومات الاقتصادية لمجلة الإيكونوميست البريطانية التي تحظى باحترام كبير وجهة النظر هذه، معلنة أن "الحوار والتعاون الأكبر بين المملكة العربية السعودية وإيران بدلاً من العداء والدعم النشط للفصائل المتنافسة من شأنه أن يزيل ديناميكية مهمة مزعزعة للاستقرار من مناطق الصراع في المنطقة" - على الرغم من اعتراف المؤلفين الذين لم يكشف عن أسمائهم بأن العنف ما زال ممكناً.



وقد ألمح آخرون إلى أن الاتفاقية يمكن أن توفر مجموعة من الفوائد خارج مناطق الصراع، بما في ذلك إنهاء التدخل الإيراني في البحرين، وتجديد الاستثمار السعودي في إيران، وحتى تحسين فرص منع انتشار الأسلحة النووية.



ووفق الكاتب، فإن الحوار والتعاون الأكبر بين السعوديين والإيرانيين أمر إيجابي بالطبع. لكن على الرغم من تبادل السفراء المخطط له ودعوة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة المملكة العربية السعودية، لم يحدث وقف للتصعيد.



حيث أن جولة حول المنطقة من سوريا وحتى مضيق هرمز، تشير إلى عكس ذلك. ذلك مبكر بالطبع، فالاتفاق الذي توسطت فيه بكين لم يتجاوز عمره ثلاثة أشهر. لكن حتى الآن، يبدو أن الإيرانيين يستفيدون من التطبيع للضغط نحو مصلحتهم الإقليمية بدلاً من تقليل التوترات.



الوعد الأكبر للتطبيع بين إيران والسعودية هو السلام في اليمن. حيث يريد السعوديون إنهاء تدخلهم العسكري هناك، ويسعون للحصول على مساعدة من طهران، التي أصبحت راعية لخصوم الرياض، الحوثيين. لكن حتى الآن، لم يكن للتطبيع تأثير كبير على الوضع على الأرض.



هناك وقف لإطلاق النار، ويمكن للسفن تفريغ المساعدات والبضائع في الموانئ التي كانت مغلقة في السابق، ومطار العاصمة اليمنية صنعاء بات مفتوحاً. كل هذه أخبار جيدة، لكن هذه التطورات سبقت الاتفاق السعودي الإيراني الصيني.



كذلك هناك محادثات سلام، لكن إنهاء الصراع في اليمن لا يزال بعيد المنال إلى حد كبير لأن الحوثيين ظلوا متعنتين. ربما سيتغير ذلك، وربما يكون نتيجة الحوار الجديد بين الحكومتين السعودية والإيرانية، لكن من الصعب حتى الآن القول بأن مسار اليمن قد تحسن بشكل ملحوظ نتيجة للاتفاق.



وبحسب المجلة الامريكية، "لا يبدو الوضع في أماكن أخرى من الشرق الأوسط أفضل. فبعد ثلاثة أسابيع فقط من اتفاق السعوديين والإيرانيين، هاجم وكلاء إيران القوات الأمريكية في سوريا، مما أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي وإصابة العديد من الجنود الأمريكيين".



يستهدف عملاء إيران بشكل روتيني ما يقرب من 900 جندي أمريكي (وعدد غير معروف من المتعاقدين الأمريكيين) في سوريا، ولكن كان من المفترض أن يكون لاستئناف العلاقات بين السعودية وإيران آثار مفيدة على التوترات في جميع أنحاء الشرق الأوسط.



وأضاف الكاتب: "لا تكمن القصة الكبيرة حول الصفقة الإيرانية السعودية الصينية في تطوير شرق أوسط أكثر استقرارًا وهادئًا، حيث يأخذ اللاعبون الإقليميون الأمور بأيديهم من أجل صياغة مستقبل أفضل. إنه في الواقع أكثر وضوحًا من ذلك: لقد تاه السعوديون، وتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إيران هو مجرد غطاء لتلك النكسة."



من نواحٍ مختلفة، يبدو السعوديون في صعود مع اتباع سياسات مستقلة عن راعيهم، الولايات المتحدة؛ والاستثمار في كل مكان من بكين إلى منطقة خليج سان فرانسيسكو.



لكن في الشرق الأوسط - وتحديداً اليمن ولبنان وسوريا والعراق - لم يتمكن السعوديون من طرد الإيرانيين، الذين عززوا أو وسعوا نفوذهم في جميع البلدان الأربعة في السنوات الأخيرة.



ربما كان أكثر مظاهر هذا الأمر دراماتيكية هو رغبة المملكة العربية السعودية في إعادة الرئيس السوري بشار الأسد - الذي يدين بحكمه المستمر جزئيًا لإيران - إلى حظيرة جامعة الدول العربية .

