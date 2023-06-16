غلبت سما المصري .. فيديو البنت اللي رقصت في فرح صحبتها يحقق 20 مليون مشاهدة ومتابع :مسحت صافيناز ولورديانا ..فيديو

فنون - كتب أمير التهامي - فيديو البنت اللي رقصت في فرح صحبتها، الذي انتشر على السوشيال ميديا وأصبح ترندها الأول خلال الساعات القليلة الماضية، وأظهر مقطع الفيديو رقص فتاة مصرية كانت تلبس رداء أزرق خلال فرح إحدى صديقاتها وقد حظي على إعجاب الكثير من الناس وصولا لأن يكون ترند محركات البحث، وقد أطلق عليه الرواد اسم “فيديو البنت اللي رقصت في فرح صحبتها” وتداولوه بشكل واسع فيما بينهم وسط انتشاره كالنهار في الهشيم، وخلال مقالنا في موقع ملهم نت سنوفر لكم فيديو البنت اللي رقصت في فرح صحبتها، من هي وأبرز معلوماتها الشخصية.

البنت اللي رقصت في فرح صحبتها أو كما تعرف بلقب صاحبة الرداء الأزرق هي شابة عشرينية مصرية الجنسية اسمها ياسمين من مواليد مركز السنبلاوين التابع لمحافظة الدقهلية بجمهورية مصر العربية، عرفت بأخلاقها واحترامها بين الناس، أكدت أن الفيديو الذي انتشر لها كان بغير علمها، حيث كانت ترقص في فرح إحدى صديقاتها وتعبر عن فرحتها بزواج صديقة عمرها، ولكن أحد الأشخاص استغل ذلك الأمر وصورها ونشره على السوشيال ميديا، كما أكدت ياسمين أو المعروفة بلقب المهلبية ذات الرداء الأزرق أن هذا الأمر أثر على نفسيتها بالسلب.

حقق فيديو البنت اللي رقصت في فرح صحبتها عدد كبير من المشاهدات وانتشر بشكل مهول بين الناس في مواقع التواصل الاجتماعي في غضون ساعات قليلة وأصبح ترند محرك البحث الشهير جوجل الأول على مستوى جمهورية مصر والعالم العربي، حيث أظهر الفيديو فتاة مصرية تدعى ياسمين من محافظة الدقهلية وهي ترقص في فرح صديقتها بسعادة وفرحة غير عادية ومرتدية فستان أزرق للرقص، حاز رقصها على اعجاب الكثير ووصفوها أنها أستاذة الرقص الشرقي، ويمكن مشاهدة فيديو البنت اللي رقصت في فرح صحبتها من خلال الرابط التالي:

اعتبروني اختكم واحذفوا الفيديو، كان ذلك أول تعليق من البنت اللي لابسة فستان ازرق ورقصت في فرح صحبتها، كما أردفت أنا لم أعمل أي شيء وأرجوكم أي واحد بشوف الفيديو يمسحه ويعتبرني أخته، أنا والله كنت فرحانة بجد لصاحبة عمري، وكانت أول مرة أرقص فيها بفرح أصلا، ومكنتش عازية أظهر في الإعلام، ومكنتش عارفة إني بتصور أصلا، حالتي النفسية متدمرة وقلبي واجعني بسببكم، حسبي الله ونعم الوكيل، كما قالت صاحبة فيديو الرقص بالفستان الازرق أن أتمنى من كل واحد عندو الفيديو يحذفوا، وقد أثارت تعاطف الكثير من الناس.

آثار فيديو البنت اللي رقصت في فرح صحبتها حالة من الجدل الواسع بين رواد منصات التواصل الاجتماعي في مصر، وفي أول تعليق لها أكدت أنها لم تكن تعلم بتصويرها.