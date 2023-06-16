انت تتابع الان خبر انجي خوري تخطف جمهور سما المصري و تثير الجدل بإيحاءات جنـ.سية ورقص ساخن مع زجاجة خمر حصرياً والان نترككم مع التفاصيل

عدن - سعد محمود - شاركت الفنانة الاستعراضية انجي خوري متابعيها وجمهورها عبر منصة التواصل الاجتماعي انستغرام مقطع فيديو ظهرت فيه خوري من احدى سيارات اصدقائها تتراقص على أنغام احدى الأغنيات الأجنبية خلف مقود القيادة متجاوزة احدى الاشارات الحمراء التي تستدعي التوقف عندها في قوانين السير العالمي.

وعلقت انجي على الفيديو بقولها :

“اوعا تعملوا متلي و تقطعوا اشارات حمرااا ”

ونال الفيديو على كمية كبيرة من المشاهدات نتيجة مخالفة انجي خوري لقانون السير في العاصمة السورية دمشق مما استدعى هجوم البعض عليها بسبب تهورها في القيادة وتعريض حياتها وحياة المواطنين لخطر الموت نتيجة حادث تصادم محتمل.

كما عادت المثيرة للجدل السوية انجي خوري وشاركت متابعيها مقطع فيديو وهي تقوم بفتح احدى زجاجات البرة المحلية مرتدية سروال من الجينز وبلوز قصير كشف عن جزء واسع من بطنها وكاسكيت أخفت فيه تسريحة شعرها وقالت :

“حتى بل فتح ما حدى يقلدني”

وثار تعليق خوري على الفيديو غضب الجمهور الذي اعتبر أن تعليقها يشير الى ايحاءات جنسية مبتذلة ودعوتها لشرب الخمور والمسكرات على العلن ضمن حسابها الرسمي في انستغرام ودعاها الجمهور الى عدم تكرار هذه الأفعال.

والجدير بالذكر ان انجي خوري وقمر في حالة هدنة حالية بعد الحرب المستعرة بين الفنانتين الاستعراضيتين على اثر اتهام خوري لقمر باختطافها وسرقة جوالها بالتعاون مع طليق قمر الفنان آدم.