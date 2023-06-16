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عدن - ياسمين التهامي - قانون جديد في السعودية يثير الرأي العام.. لن يحق للأب تزويج ابنته بعد الآن في هذه الحالات

وأوضح "المرشدي" خلال استضافته ببرنامج "نشرة النهار" على قناة "الإخبارية"، أن العضل مسألة قديمة أنهاها نظام الأحوال الشخصية الصادر العام الماضي، بتعريف العضل وبتحديد الإجراء التي تقوم به المحكمة في هذا العضل. بقية التفاصيل في الاسفل وأشار "المرشدي" أن تعريف العضل هو منع المرأة تزويجها من الكفؤ من وليها ولو كان أبيها، فإذا منع الكفؤ الزواج من ابنته، فتنزع منه ولاية التزويج وتعطى للأصلح من أولياء المرأة. وأكد المحامي أن النظام عالج هذا العضل، أولًا بالتعريف، وثانيا بتجريمه وثالثا، بسحب الولاية التي كانت الحجرة المانعة لإتمام عملية الزواج وإعطاء لولي آخر لتتم عملية زواج الفتاة المعضولة.

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