وفاة ثلاثة مواطنين جراء تعرضهم للدهس من آلية عسكرية لقوات دفاع شبوة

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي ثلاثة مواطنين بينهم شقيقين، اليوم الجمعة، بحادث دهس تعرضوا له في مديرية عسيلان غربي محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن طقما عسكريا لقوات دفاع شبوة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، دهس ثلاثة مواطنين وهم "عبدالرحمن صابر دبوة وسلطان صابر دبوة وحسين ناصر محمد دبوة".



وأضافت أن المواطنين الثلاثة توفوا على الفور بعد دهسهم فيما تم نقل جثامينهم إلى مستشفى المديرية، فيما أعلنت قوات دفاع شبوة التحفظ على الجندي الذي كان يسوق الطقم.



وأشارت المصادر، إلى أن الحادث وقعت نتيجة السرعة الجنونية لسائق الطقم العسكري، وسط مطالبات من الأهالي بمحاسبة الجنود المتسببين بارتكاب هذه الحوادث المتكررة، بدلا من اتخاذ الأعراف القبلية بحقهم.



وسبق أن شهدت مناطق سيطرة قوات المجلس الانتقالي عشرات حوادث الدهس وصدم سيارات المواطنين بفعل السرعة الجنونية وعدم محاسبتهم والاكتفاء بالتحفظ عليهم ودفع الديات في أفضل الأحوال، وفق المصادر.

