صنعاء.. دعوات قبلية لمظاهرة حاشدة ضد مليشيات الحوثي غدا في ميدان السبعين

المنامة - ياسر ابراهيم - دعت أسرة عدنان الحرازي رجل الأعمال المخطوف في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية، وشيوخ قبائل آنس، الجمعة، إلى تظاهرة حاشدة يوم غد السبت في ميدان السبعين بصنعاء للمطالبة بالإفراج عن عدنان الحرازي وإعادة فتح الشركتين.



جاء ذلك بيان صادر عن الأسرة وشيوخ قبائل آنس وأعضاء مجلس النواب الموالي للحوثي من قبيلة آنس، دعا كل أفراد القبيلة وشيوخها وموظفيها، وموظفي شركتي سيستمز برودجي وميدسن كونكت إلى وقفة حاشدة غدا السبت بعد تجاهل الحوثي لمطالبهم.



كما وجه البيان الذي حصل "يمن شباب نت" على نسخة منه، دعوة للمستفيدين من الخدمات التي تقدمها الشركة والقطاع الخاص إلى التضامن معهم للمطالبة بالإفراج عن الحرازي وفتح شركتيه التي أغلقهما الحوثي وجمد أرصدتهما.



وقال، إنه "نتيجة لعدم ظهور نتائج وبصيص أمل في الافراج عن الحرازي وفتح شركتيه وانصاف مظلوميته؛ فان قيادة قبيلة آنس ممثلة في أعضاء مجلس النواب والمشايخ والشخصيات الاجتماعية توجه الدعوة لجميع ابناء آنس صغير او كبير، شيخ أو مسؤول او رجل دولة، او أفراد القبيلة إلى الحضور غدا ˝السبت صباحا˝ إلى ميدان السبعين لمساندة القضية ورفع الظلم وإنصاف الحق".



ووجه البيان ايضا دعوة عامة للتظاهر إلى "كل من تهمه قضية الحرازي وشركة برودجي سيستمز ولكل من يناصر الحق ويسعى لإحقاق الحق ورفع الظلم".



كما وجه دعوة غير مباشرة للقطاع الخاص بالتظاهر بالقول: "وللجميع نقول اليوم القضية قضية الحرازي وغدا القضية قضيتك".



ودخل الاعتصام في ميدان السبعين الذي ينظمه موظفو الشركتين وقبيلة آنس يومه الخامس، وتعهدوا بالتصعيد بعد أن اتهمت مليشيا الحوثي الشركتين قبل أيام بالتجسس والتخابر وهو ما تنفيه الأسرة والموظفون

